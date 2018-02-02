亞運中華成棒30人名單 林加祐林瀚領軍

中華棒協2日公布亞運中華成棒隊30人集訓名單，由年紀最長的36歲野手林加祐（左）率隊，另有國家隊經驗豐富的野手林瀚（右）加入。（中央社檔案照片）

（中央社記者謝靜雯台北2日電）中華棒協今天公布亞運中華成棒隊30人集訓名單，年紀最長的36歲野手林加祐率隊，另有國家隊經驗豐富的野手林瀚，總教練許順益希望「穩定中求國人期待的成績」。



中華棒協今天召開選訓會議，會中決定今年印尼雅加達亞運60人大名單，大名單皆是業餘球員，並圈選30人集訓名單，今天公布的30人集訓名單中，投手總計15人，當中7人是大學生，其餘為業餘社會隊球員。



投手名單中大學生部分，最受矚目的為文化大學投手林安可，另有在剛落幕的爆米花棒球聯盟表現亮眼的劉軒荅；業餘投手部分，帶領合作金庫拿下爆米花冠軍的投手吳昇峰也在名單中。



野手除了李凱威外，其餘都是業餘社會隊球員，內野手林瀚總計已經穿過27次成棒國家隊球衣，此次若再打亞運，可望第28度披上成棒國家隊球衣，為現役球員最多；36歲林加祐為此次名單中年紀最長的球員，也被指派擔任隊長。



許順益表示，球賽的輸贏，投手占相當的比例，所以此次集訓名單選了15名投手，投手如何佈局，還要再討論，集訓安排以賽代訓，過年後跟中華職棒打的交流賽，也會針對這個部分留心。



野手部分幾乎都是歷屆在國際賽中有參與過的球員，許順益指派林加祐任隊長，主要看中他在爆米花表現很亮眼，是中華隊很倚重的強打者，林瀚則有一定的地位和領導力。



投手（15人）：吳昇峰（合庫）、王政浩（合庫）、唐嘉駿（合庫）、黃健隆（合庫）、王宗豪（台電）、王翔鷹（台電）、林宇祥（台北興富發）、鄭智鴻（崇越）、林安可（大學培訓）、劉軒荅（大學培訓）、鄭浩均（大學培訓）、江國豪（大學培訓）、吳俊杰（大學培訓）、吳承諭（大學培訓）、藍愷青（大學培訓）。



捕手（3人）：黃佳瑋（合庫）、陳瑞慕（台電）、陳雅各（台中運動家）。



內野手（7人）：林瀚（合庫）、林祖傑（合庫）、蕭帛庭（台電）、陳偉志（台電）、廖俊凱（台電）、李凱威（大學培訓）、姜建銘（崇越）。



外野手（5人）：戴如量（台電）、林加祐（合庫）、陳孝允（合庫）、黃義坤（崇越）、楊振裕（綺麗珊瑚）。（編輯：唐聲揚）1070202



