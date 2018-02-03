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網紅拍遺體掀波 YouTube擬用萬人處理違規

發稿時間：2018/02/03 12:47

最新更新：2018/02/03 13:11

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YouTube執行長沃潔斯基1日宣布，今年計劃動用1萬多名人力，處理YouTube上的內容違規問題。（圖取自puxabay圖庫）YouTube執行長沃潔斯基1日宣布，今年計劃動用1萬多名人力，處理YouTube上的內容違規問題。（圖取自puxabay圖庫）

（中央社記者顏伶如波特蘭2日專電）網路紅人保羅（Logan Paul）上傳在日本森林拍攝上吊遺體影片引起公憤後，YouTube執行長沃潔斯基昨天宣布，今年計劃動用1萬多名人力，處理YouTube上的內容違規問題。

沃潔斯基（Susan Wojcicki）1日在YouTube網站「原創者部落格」（Creator Blog）發表聲明指出，YouTube網站某些使用規定非常簡單易懂，如禁止假冒他人的頻道、禁用刻意誤導的影片縮圖，但有些使用規範則較為敏感、微妙，而且屬於YouTube獨有的狀況。

沃潔斯基表示：「我們體會到，我們承擔著重大社會責任，必須好好處理這些規範議題，因此我們徵詢了數十名專家顧問以及第三方組織的意見。」

她舉例說，有關仇恨言論方面，YouTube便與美國「反誹謗聯盟」（Anti-Defamation League）合作，對於自殘問題方面，則與「全國預防自殺生命線」（National Suicide Prevention Lifeline）合作。

沃潔斯基指出：「這些第三方組織發揮了重要影響，協助我們把政策修正得更好，我們也將在2018年裡與這些組織持續合作。」

為了落實使用規定，沃潔斯基在聲明中說，將結合人力檢查及機器學習技術（machine learning technology）。

實際做法方面，她表示，2018年的目標在於，要動用YouTube與母公司Google總計1萬多名人力，處理平台上涉及內容違規的問題。

沃潔斯基說：「透過機器學習技術，我們現在可以讓影片原創者能夠自動檢查，並找到可能帶有冒犯意涵的言論。」

她表示，對於使用YouTube平台卻惹出嚴重惡劣行徑，導致YouTube整體社群蒙受傷害的使用者，YouTube也正研議訂定規範，讓使用者負起責任，承擔後果。

保羅去年底在YouTube上傳他到日本「自殺森林」拍攝的影片，由於拍到上吊的遺體和他輕佻嘻笑的畫面，引發撻伐。YouTube今年初表示不再與保羅合作，並將下架他在YouTube的頻道。1070203

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