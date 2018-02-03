/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： HBL太平山美股小港氣爆
>rss

106年勞保保費收支 提前一年出現逆差

發稿時間：2018/02/03 15:44

最新更新：2018/02/03 15:54

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
106年的勞保保費收支呈現逆差，主因是符合請領老年給付的人數越來越多。圖為勞工工作情形。（中央社檔案照片）106年的勞保保費收支呈現逆差，主因是符合請領老年給付的人數越來越多。圖為勞工工作情形。（中央社檔案照片）

（中央社記者余曉涵台北3日電）勞動部勞動保險司長鄧明斌今天證實，106年的勞保保費收支呈現逆差，但整體來說，因為有勞保保險基金的收益挹注，因此仍為順差。

聯合晚報報導，勞保基金去年收支數據出爐，由於勞保老年給付人數快速增加，保費收入新台幣3555億元，給付支出3829億元，收支短絀274億元，去年收支確定較精算報告提早一年出現逆差。

對此，勞動部勞動保險司長鄧明斌接受中央社電訪證實，106年的勞保保費收支的確是逆差。

鄧明斌說，勞保保費106年每個月的收支都出現逆差，但由於有勞保基金的收益，因此整體來說還是順差的狀況。至於為何出現逆差，鄧明斌強調主因是符合請領老年給付的人數越來越多，今年也一定會比去年多，缺口也會比去年大。

由於勞保年金改革一直仍躺在立法院，鄧明斌說，即使今年仍未通過，但根據現行規定，明年保費費率仍會調漲0.5%，因此明年的財務狀況會比今年好一點點，但基本上都仍在可觀察跟可控制的範圍之內。（編輯：劉政權）1070203

延伸閱讀》健保財務現赤字 110年保費恐漲2成

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
關鍵字： 勞保保費勞動部
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
海軍操演展現掃獵雷能力

海軍操演展現掃獵雷能力

一週重要新聞影像回顧（0128-0203）

一週重要新聞影像回顧（0128-0203）

四大洲花滑選手競演

四大洲花滑選手競演

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
海軍操演展現掃獵雷能力
海軍操演展現掃獵雷能力
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP