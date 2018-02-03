106年勞保保費收支 提前一年出現逆差

106年的勞保保費收支呈現逆差，主因是符合請領老年給付的人數越來越多。圖為勞工工作情形。（中央社檔案照片）
（中央社記者余曉涵台北3日電）勞動部勞動保險司長鄧明斌今天證實，106年的勞保保費收支呈現逆差，但整體來說，因為有勞保保險基金的收益挹注，因此仍為順差。
聯合晚報報導，勞保基金去年收支數據出爐，由於勞保老年給付人數快速增加，保費收入新台幣3555億元，給付支出3829億元，收支短絀274億元，去年收支確定較精算報告提早一年出現逆差。
對此，勞動部勞動保險司長鄧明斌接受中央社電訪證實，106年的勞保保費收支的確是逆差。
鄧明斌說，勞保保費106年每個月的收支都出現逆差，但由於有勞保基金的收益，因此整體來說還是順差的狀況。至於為何出現逆差，鄧明斌強調主因是符合請領老年給付的人數越來越多，今年也一定會比去年多，缺口也會比去年大。
由於勞保年金改革一直仍躺在立法院，鄧明斌說，即使今年仍未通過，但根據現行規定，明年保費費率仍會調漲0.5%，因此明年的財務狀況會比今年好一點點，但基本上都仍在可觀察跟可控制的範圍之內。（編輯：劉政權）1070203
延伸閱讀》健保財務現赤字 110年保費恐漲2成