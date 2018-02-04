雞年封關最後6天 國際股市等變數擾盤勢

雞年封關僅剩6個交易日，這幾天除了國際股市、經濟基本面之外，還有不少因素會造成盤勢短線波動。（中央社檔案照片）
（中央社記者田裕斌台北4日電）雞年封關僅剩6個交易日，在最後這幾天除了國際股市、經濟基本面之外，還有不少因素會造成盤勢短線波動，尤其是對個股的影響更深，投資人不得不注意。
去年猴年封關在9447.95點，由於去年5月23日台股站上萬點之後，至今仍硬挺在萬點之上，雞年封關前若無意外，幾乎可確定將創下首次農曆年封關站穩萬點的紀錄，創農曆封關歷史新高點。
此外，雞年至今已上漲超過1500點，漲幅約17%，若在最後6個交易日沒有連續性重挫，也可望創下自上個雞年以來，12年中年度漲幅前5大，並連續2年漲幅超過10%的輝煌紀錄。
雖然如此，分析師認為，農曆年封關前除了美股上週五道瓊工業指數暴跌665點外，部分因素也可能使封關前最後幾個交易日個股波動加劇。例如投信與集團作帳可能出現一波結帳行情、丙種資金長假前先行抽回及部分短線投資人先行出場的賣壓。
分析師指出，今年元旦開市以來，台股已經自10642點再漲一波至11000點之上，包括集團股及投信認養股都不乏有短線漲多的個股，由於台股在12日封關後要到21日才開市，期間有6個交易日國際股市依舊正常交易，因擔憂國際股市累積漲跌幅過大，確實會有機構法人先行出場觀望。
同樣也是長假效應，月利率高達15%以上的丙種資金，由於財務槓桿高達5倍以上，金主也可能因應個股不同的位階要求投資人先行賣出，等待年後再度進場。分析師預估，丙種抽資金的動作在上週已經陸續出現，並可能延續至本週上半週都還會對個股走勢造成衝擊。
此外，由於近期國際股市波動趨於劇烈，讓部分短線投資人擔心狗年開紅盤的台股將會出現暴漲暴跌的走勢，在降低持股風險的前提下，也會選擇先賣再說。
但對於長線投資人而言，台新投信統計近8年來台股封關與開紅盤後的表現，封關前指數維持高檔持穩，新春開紅盤後，平均漲幅達2%至3%，且上漲機率高達7至8成。
台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，如果台股休市期間國際股市沒有大的修正，開盤後外資須積極回補，股市通常有較好的表現，加上第一季市場有較多的操作題材，且在財報公布空窗期，股市可望出現作夢行情。（編輯：張良知）1070204
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