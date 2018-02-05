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北市長選舉 呂秀蓮：若我選一定第一名

發稿時間：2018/02/05 10:31

最新更新：2018/02/05 10:48

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前副總統呂秀蓮（圖）5日在台北接受廣播節目「蔻蔻早餐」主持人周玉蔻專訪。中央社記者吳翊寧攝 107年2月5日前副總統呂秀蓮（圖）5日在台北接受廣播節目「蔻蔻早餐」主持人周玉蔻專訪。中央社記者吳翊寧攝 107年2月5日

（中央社記者范正祥台北5日電）台北市長選戰，前副總統呂秀蓮今天表示，民進黨不只不會變成第三名，而且一定第一名，「如果我來選一定第一名」；有信心總統蔡英文、民進黨中央絕對有智慧提名自己的候選人。

呂秀蓮上午接受廣播節目「蔻蔻早餐」專訪，談論年底台北市長選舉，主持人周玉蔻詢問，民進黨推候選人的話，「會不會變成第三名」？呂秀蓮做了以上回應。

周玉蔻犀利提問，呂秀蓮則也尖銳回應，過程中，兩人數度言語交鋒，

主持人周玉蔻提問，如果民進黨在年底市長選舉策略性「禮讓」台北市長柯文哲，而不提名自己的候選人，怎麼辦？呂秀蓮強調，她有信心，總統蔡英文沒那麼笨，民進黨也沒那麼笨。「即使不提我，也會提比我更棒的人，我一定都支持。」

呂秀蓮認為，柯文哲的言行都證明柯不是綠營的。如果民進黨這次還要繼續全黨支持柯文哲，可能2020年民進黨就沒有機會當選（總統），民進黨絕對不敢這樣做。

她說，柯文哲第一任擔任台北市長就「目中沒有民進黨」，如果柯文哲連任，無所畏懼挾著台北市的所有一切，再加上外界複雜的因素，柯文哲一定挑戰，「台北市政府離總統府很近」。如果柯文哲落選反而還會深刻反省，並且一定元氣大傷。

對於參選台北市長，呂秀蓮透露，她至少思考了三、四個月，相當程度有參選意願後，她拜託兩位國策顧問向兼任黨主席的蔡總統報告，「我在考慮當中」。她向蔡總統表達的時間，是在民進黨立委姚文智宣布參選台北市長之前。

呂秀蓮強調，她很尊重體制。透過兩位國策顧問幫忙傳話，到目前還沒有收到蔡總統的回覆。因應年底選舉，全國那麼多縣市，尤其新北市和台北市兩大都競爭激烈，讓蔡總統先去處理別的，相信蔡總統在考慮中，「我很耐心的在等待」。

訪談中，主持人詢問時提及呂秀蓮這次是認真的、「選到底」。對此，呂秀蓮謹慎表達，「這是妳講的，我沒有講『選到底』。」呂秀蓮強調，她有信心，蔡總統、民進黨中央，絕對有智慧在這次台北市長選舉提名自己的候選人。

此外，對於主持人詢問，會不會「勸退」姚文智，呂秀蓮表示，她沒有權力勸退姚文智，但會和姚文智變成非常好的朋友，一起打這場仗。（編輯：李淑華）1070205

影片來源：hitfm YouTube頻道
前副總統呂秀蓮（右）5日在台北接受廣播節目「蔻蔻早餐」主持人周玉蔻（左）專訪，談到她評估參選台北市長等相關議題。中央社記者吳翊寧攝 107年2月5日前副總統呂秀蓮（右）5日在台北接受廣播節目「蔻蔻早餐」主持人周玉蔻（左）專訪，談到她評估參選台北市長等相關議題。中央社記者吳翊寧攝 107年2月5日

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