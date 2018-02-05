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府推狗年福袋 總統除夕起親自發送

發稿時間：2018/02/05 17:38

最新更新：2018/02/05 20:17

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zoom in 民國107年農曆春節將至，總統府公布狗年福袋設計樣式，祝福國人在新的一年平安幸福、萬事如意。（中央社記者范正祥攝）民國107年農曆春節將至，總統府公布狗年福袋設計樣式，祝福國人在新的一年平安幸福、萬事如意。（中央社記者范正祥攝）

（中央社記者范正祥台北5日電）民國107年（歲次戊戌）農曆春節將至，總統府今天公布狗年福袋設計樣式，主題「幸福共好」，今年共印製33萬份，祝福國人在新的一年平安幸福、萬事如意。

在狗年福袋設計上，總統府表示，107年為農曆戊戌年，生肖狗年，傳統習俗有福運旺來的寓意，今年福袋設計以象徵吉祥的紅、金色喜氣色彩，結合傳統剪紙藝術，鏤空窗花以象徵財富的銅錢圖案，圍繞本年生肖圖騰，展現狗年興旺、旺旺招財好運來。

福袋封面印有「幸福共好」祝福語，由總統蔡英文與副總統陳建仁共同署名。民眾可將福袋折疊成三角型固定後，創意改製為桌燈、小夜燈或燈籠，以增添新年喜氣。

這次福袋的設計者是官月淑，台灣藝術大學美術系畢業，曾獲2004年金鼎獎（兒童及少年圖畫書類），設計作品包括2016年520總統暨副總統就職紀念加油巾及牌樓圖樣、總統府「2006過好年」紅包等，在公共藝術、出版品方面都有表現。

zoom in 民國107年農曆春節將至，總統府公布狗年福袋設計樣式。（中央社記者范正祥攝）民國107年農曆春節將至，總統府公布狗年福袋設計樣式。（中央社記者范正祥攝）

總統府表示，今年共印製33萬份福袋，預計自農曆除夕（2月15日）起，由總統及副總統於春節訪視行程中親自發送。數量有限，歡迎有興趣的民眾把握機會領取。（編輯：趙蔚蘭）1070205

發言人發佈2018年總統府一元福袋暨新聞說明

總統府發言人貼上了 2018年2月5日

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