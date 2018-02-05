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陳水扁保外就醫展延核准到5月4日

發稿時間：2018/02/05 18:58

最新更新：2018/02/05 19:32

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法務部矯正署5日核准前總統陳水扁第13次的保外就醫展延申請，期限到107年5月4日。（中央社檔案照片）法務部矯正署5日核准前總統陳水扁第13次的保外就醫展延申請，期限到107年5月4日。（中央社檔案照片）

（中央社記者蘇木春台中5日電）法務部矯正署今天核准前總統陳水扁第13次的保外就醫展延申請，期限到今年5月4日。台中監獄表示，陳水扁仍須遵守相關規定，且會要求盡快提出其他醫學中心的診斷證明。

陳水扁上月因未事先向台中監獄提出申請，到翠山莊向前總統李登會祝壽，事後台中監獄傳真通知書，要求未來必須在7天前以書面申請公開行程審查，且每月都必須提出一家醫學中心的診斷報告，作為展延保外就醫的依據。

台中監獄副典獄長李進國今天受訪表示，上月19日發文給陳水扁提醒保外就醫相關規定，且必須提出另一家的診斷證明，但因時程較趕，短時間內要找到另家醫學中心確實不容易，因此依據現有醫療團隊提出的報告進行審核。

李進國說，依據醫療團隊提出的診斷報告，陳水扁的病情仍較為複雜，無法在監執行，經報請法務部矯正署審核，符合「監獄行刑法」第58條「在監不能為適當之醫治」規定，准許第13次保外醫治展延，到民國107年5月4日止。

至於醫療團隊是否在診斷報告上建議到國外就醫，李進國表示，醫療團隊並未提出相關建議，陳水扁仍必須遵守保外就醫相關規定，且仍要求提出第二家醫學中心診斷證明，作為下次展延的依據。（編輯：唐聲揚）1070205

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