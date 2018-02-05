美股重挫打亂封關行情 台股收盤重挫近180點

美股重挫衝擊亞股全面大跌，台股及新台幣匯率開盤同步重挫，台股終場下跌179.98點。（中央社檔案照片）
（中央社記者張良知台北5日電）美股重挫衝擊亞股全面大跌，台股及新台幣匯率開盤同步重挫，台股盤中一度重挫270點，摜破月線11059點及11000點；不過在大跌後吸引買盤進場，終場跌幅收斂，下跌179.98點。
終場加權股價指數下跌179.98點，為10946.25點，跌幅1.62%，成交值新台幣1281.94億元，台股在買盤逢低承接下，今天留下90點的長下影線，為封關前的紅包行情留下一絲希望。
今天8大類股全面下跌，電子、金融、紡織等跌幅較重；權值股包括台積電、大立光、鴻海、國泰金、富邦金相對弱勢，台積電下半場跌幅略見縮減。
分析師表示，台股重挫但跌幅縮減至1.62%，加上美國電子盤跌勢逐步縮小，台股指數今天在10900點獲得支撐，並守住季線10765點，外資賣超金額及本土法人動向將是今天盤後觀察指標。
由於台股距離農曆封關僅剩5個交易日，短線持股信心容易受到影響，國際股市恐成台股封關前的最大變數。1070205
台股重挫破月線 權值股尾盤有守
（中央社記者韓婷婷台北5日電）台股今天受到美股重挫拖累，開盤後一度大跌超過270點，月線11059點及11000點整數關卡宣告失守，尾盤在美股電子盤跌幅收斂、權值股紛紛回神下，跌幅縮減。
分析師表示，台股早盤受到國際股市影響大，不過由於台股基本面仍強，破線後逢低承接買盤進場，權值股跌幅多有收斂，包括鴻海、台積電、可成、國泰金收盤雖跌，但K棒都收紅K棒，顯示多頭並未全面棄守。
分析師指出，短線籌碼面需注意外資是否因為國際股市動盪及台股即將農曆年封關的長假效應，出現先行抽走資金的跡象。
日盛上選基金經理人陳奕豪表示，全球景氣仍在緩步走升階段，各國國內生產毛額GDP的增長持續往上，不過今年市場更關心的在於資金的緊縮，1月以來美國公債殖利率快速彈升，使得市場緊繃升息的預期，尤其隨著美國聯邦準備理事會（FED）換新主席後的政策方向以及油價上漲下的通膨預期，都讓市場短期有較緊張的態勢，實際觀察各國通膨趨勢，其實加快升息的可能性仍偏低，只要通膨溫和，資金緊縮要加快的條件就會舒緩，不應過度擔憂。（編輯：楊玫寧）1070205
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