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關鍵字： 台股黑鷹直升機美股地震
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台股創盤中最大跌點 股民哀號心已下雪

發稿時間：2018/02/06 13:54

最新更新：2018/02/06 14:36

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美股道瓊狂瀉1175點，亞洲主要股市重挫，台股收盤重挫542點。中央社記者董俊志攝　107年2月6日美股道瓊狂瀉1175點，亞洲主要股市重挫，台股收盤重挫542點。中央社記者董俊志攝　107年2月6日

（中央社記者韓婷婷台北6日電）台股大崩盤，盤中狂跌645.85點，創下台股史上盤中最大跌點，券商號子裡、LINE即時通，處處哀鴻遍野，股民在春節前沒盼到紅包行情反倒面臨全球大崩盤，股民哀號「天寒地凍，心已下雪」。

全球大崩盤，台股今天盤中狂跌645.85點，跌幅超過5%，跌幅創下台股史上盤中最大跌點，同時在亞股中名列前茅。

台股午盤創史上最大跌點，季線半年線失守，年線雖失而復得，但今年漲幅全吐光，收盤重挫542點，創下台股收盤史上第6大跌點。

「不只是黑天鵝，看起來就像是黑色翼手龍之神風特攻隊來了…」、「天寒地凍、地震、股災，真的該來拜拜了」，不少股民的心就像是近來天候般凍到極點，心都跟著下起雪來了。「崩盤定心丸」的圖片也再度出籠在LINE群組裡互傳取暖。

號子裡的股民看到盤面上超過260家亮燈跌停，手上股票想賣可能都賣不掉的慘狀，小股民相當傻眼，「連幾十年的財經專家都沒看過，看不懂了！小股民能奈何，看來這個年真的難過了！」

不過也有看空的投資人開心的回補手上空單，有些空手的投資人則是伺機等著進場撿便宜貨，開心的到處問有什麼股票可以買。

台股創下史上最大跌點，券商營業員說，今天不是忙著幫客戶砍股票，而是忙著聯絡期貨和選擇權的客戶補繳保證金及補足超額虧損金額，連2天大跌最大重災區在台指選擇權作多的一方，尤其是賣方（賣出賣權）。台指選擇權，以小搏大屬高槓桿操作，遇到大崩盤，方向不對損失將極大化。（編輯：林沂鋒）1070206

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