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台股重挫542點 爆量逾2400億近9年高

發稿時間：2018/02/06 14:20

最新更新：2018/02/06 14:33

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台股午盤創史上最大跌點，季線半年線失守，年線失而復得，但今年漲幅全吐光，收盤重挫542點，收在10404點。中央社記者孫仲達攝　107年2月6日台股午盤創史上最大跌點，季線半年線失守，年線失而復得，但今年漲幅全吐光，收盤重挫542點，收在10404點。中央社記者孫仲達攝　107年2月6日

（中央社記者鍾榮峰台北6日電）台股午盤創史上最大跌點，季線半年線失守，年線失而復得，但今年漲幅全吐光，收盤重挫542點，收在10404點，成交值放大達新台幣2408.83億元，創近9年高。法人今天表示，投資人不敢抱股過年，明天賣壓恐沉重。

美股狂瀉1175點，亞股紛紛倒地，日經指數午盤重挫逾1500點，香港恆生指數午盤大跌近1600點，台股也無法倖免。

台股類股齊跌，午盤最低來到10300點，大跌645點，創史上盤中最大跌點，大盤也回測去年8月中旬前波低點10225點。

根據Cmoney資訊，台股史上盤中最大跌點落在1990年2月26日，當天盤中一度大跌639.37點。

尾盤電子跌幅縮小，台股重回年線10386點之上，但終場台股仍重挫542點，成交量創2009年5月上旬已來高點。台股季線約10760點、半年線約10677點相繼失守，今年漲幅全數吐光。

台股加權股價指數終場收在10404點，重挫542.25點，跌幅4.95%，成交值放大達新台幣2408.83億元。電子股跌5.14%，金融股跌4.67%。

主要電子權值股哀鴻遍野，台積電終場收在239元，大跌5.5%。鴻海終場跌破90元，收在89.2元，跌3.88%。股王大立光收在跌停價3420元。日月光收在39.5元，跌3.3%。

金控股也垂頭喪氣，國泰金收在50.8元，跌6.1%，富邦金收在49.2元，跌5.5%，中信金收在19.7元，跌5.5%。

此外紡織跌5.1%，塑膠跌4%，電機機電跌6.5%，營建跌5%，水泥跌5.7%，汽車跌6.6%。

兆豐國際投顧指出，台股今天跟著美股大跌，引發停損賣壓，法人和一般投資人賣壓湧現，市場反映農曆春節前的動盪金融局勢，代表「不敢抱股過年」氣氛濃厚。

觀察台股後市，兆豐國際投顧預期，到明天台股賣壓可能依然沉重，預期8日之後賣壓才能趨緩，預期美股最恐慌時間點已過，但不代表最低點已現，台股可能還要經歷緩跌、反彈再回測底部的過程，農曆春節期間要看美股表現，台股最快反彈也要看農曆春節後的情勢。（編輯：林沂鋒）1070206

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