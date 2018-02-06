韓球探指王維中愛玩 經紀公司回應專注春訓

南韓報章6日引述球探說法，稱台灣左投王維中抽菸喝酒愛玩。經紀公司回應，王維中花兩年多重登大聯盟就是展現態度。（中央社檔案照片）
（中央社記者姜遠珍首爾6日專電）南韓報章今天引述南韓球探說法報導，台灣左投王維中外貌實力兼備，但抽菸喝酒愛玩。經紀公司回應，王維中花兩年多重登大聯盟就是展現態度，現在專注於春訓，期望貢獻球隊。
南韓「日刊體育」今天報導，在美國職棒大聯盟平均球速達151.4公里的王維中，不論外貌、年齡與實力，都稱得上是令人期待的好球員。從外表看，可說是近乎完美的球員。
日刊體育以不具名的球探「聽說」報導，與韓職球隊NC恐龍簽約的王維中，在台灣時不是勤快的球員，在美國受訓也不熱心。基本上，他抽菸喝酒又愛玩。
球探指在2016年就認識王維中，認為NC恐龍以外籍投手身分重用他，似乎讓人感到惋惜。
報導稱，王維中2011年10月加入匹茲堡隊體檢時，被判定須接受肘部韌帶手術，經過一年多復健後，在小聯盟亮相。
另一名球探分析，王維中在球季開始若表現良好，之後會保持，但若動搖，會有崩潰的情況。他抽菸喝酒，在美職大聯盟被評為沒有時間概念的球員。
報導指稱，NC恐龍放棄效力近5年，有56勝的洋投哈克（Eric Hacker），選擇王維中當先發，但關鍵是王維中的態度和能否適應。
球團領隊劉英俊（音譯）指出，聽說王維中徬徨了一兩年，現在正全力投入春訓。
王維中所屬經紀公司對報導指出，2015年美職明星賽前，王維中被移出40人名單，他花2年多時間拚回40人名單，並重登大聯盟，這就是態度的展現。現在他只專注在春訓上，並期望在球季中能為球隊帶來貢獻。1070206
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