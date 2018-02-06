中油桃園煉油廠工安 經濟部調查報告出爐

中油桃園煉油廠1月29日發生工安意外，經濟部國營會報告6日出爐。圖為1月29日意外現場畫面。（檔案照片／桃園市政府消防局提供）
（中央社記者黃雅娟台北6日電）中油桃園煉油廠1月29日發生工安意外，經濟部國營會報告今天出爐，發生異常的控制閥在開爐前就已經故障，加上事故發生當下沒有停止送料跟加熱程序，才會導致事故發生。
中油桃園煉油廠1月29日發生大火，由於歲修後起爐進油時，加熱爐管發生問題，導致柴油外漏，火勢約一個小時撲滅，無人員傷亡；而因為尚未獲得許可證就起爐，中油允諾將檢討相關標準作業流程（SOP）。
經濟部國營會於1月30日組成專案小組，召集4位專家委員前往現勘及調查，調查報告今天出爐，認為事故發生主要有4大原因。
根據國營會調查，中油在1月27日就發現觸媒硫化過程有異常，請廠商緊急處理，恢復正常後又繼續運作，然而歲修跟檢測都未能發揮功效，在不能確保正常運轉的情況下開爐，1月29日進料再度發生異常。
第二，一般系統跳俥後，整個系統都會暫停，包括送料跟加熱，還沒完成的半成品會送到燃燒塔燃燒，國營會強調，這不一定是工安事故，只是生產過程中發現問題，就應該停下來檢修。
不過，桃園煉油廠加熱爐出口沒有高溫警報及跳俥安全連鎖裝置，加上危險性設備未經檢查合格就開爐，增加潛在風險。此外，國營會指出，整個第二柴油加氫脫硫工場人力場除兩名主管外，另外的16個人員分為4班3輪，如果發生緊急狀況，就可能產生經驗斷層、青黃不接等情形。
國營會表示，已經要求中油確實檢討改善，從煉製事業部針到桃園煉油廠的歲修設備未合格就開爐，以及控制閥測試沒有發揮功效，導致設備產生異常關斷，加上安全防護不足，還有開爐期間未能有效應變等，應對相關人員進行檢討處置。
國營會指出，起火點及原因應由消防單位及勞檢單位依法認定，國營會的調查重點是針對事故是否涉及操作及檢修規範不足等，從管理面及制度面檢視過程是否有疏失或遺漏。（編輯：郭萍英）1070206
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