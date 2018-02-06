股災橫掃全球 亞股一片慘綠

美國股市5日創下6年半來最大單日跌幅，道瓊指數狂瀉超過1100點，改寫史上最大單日跌點。6日各國主要股市連袂重摔，日股、港股下跌超過1000點；台股下跌542.25點，創史上第6大跌點。中央社製表 107年2月6日
（中央社香港6日綜合外電報導）華爾街股市出現創紀錄暴跌，引爆全球股災，投資人擔心美國將加速升息，在股市連漲數月後紛紛獲利出場，亞洲股市今天全面收黑，東京與香港股市都大跌，歐洲股市早盤也重挫。
「紐約時報」報導，市場分析師表示，他們不預期亞洲這波賣壓會很快結束，歐洲與美國看來也將續跌。今天下午亞洲市場追蹤美股主要指數的期貨顯示，美股今天可能再跌1%。
法新社報導，亞洲股市今天由東京股市領跌，一度暴跌超過7%，終場跌幅收歛到4.7%。
香港股市的跌幅超過5%，創下2015年夏季以來單日最大跌幅，台灣股市跌幅也約5%，上海股市下跌3.4%，雪梨和新加坡股市的跌幅也有3%。曼谷股市下跌2.4%，首爾股市下跌1.5%，馬尼拉股市下跌1.1%，孟買股市收低0.9%。
紐約股市昨天暴跌，道瓊工業指數重挫1175.21點或4.60%，以24345.75點作收，創下有史以來最大單日跌點，今年以來上漲點數全部回吐。美股殺盤引發其他股市跟進，除了亞洲股市全倒，歐洲股市早盤也重挫。
由於美國經濟、企業財報和全球經濟展望都樂觀，已激勵全球股市大漲數月。美國總統川普去年12月推動國會通過大規模減稅法案，許多大企業因而宣布加薪和分紅，更助長股市漲勢。
不過，儘管投資人紛紛搶進股市，推升全球多處股市指數創下歷史新高或多年新高，由於美國長期公債殖利率也飆升到4年高點，加以美國聯邦準備理事會可能再升息，市場也漸感憂心。
美國股市2日即出現賣壓，當天官方公布的數據顯示，美國就業機會增加，薪資成長上揚，這引發市場憂心今年通貨膨脹率可能飆升，聯準會將被迫比預期快速升息。昨天美股「恐慌指數」Vix指數暴漲超過一倍。
花旗集團（Citigroup）全球首席投資策略師威汀（Steven Wieting）告訴彭博電視台（Bloomberg TV）：「會跌多少呢？天知道。」但他表示，若是持續這種跌法，可能很快就會找到底部。（譯者：林治平）1070206
延伸閱讀》台股暴跌政府會不會出手 金管會這樣說