/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 花蓮地震統帥飯店地震股市

花蓮地震災情彙整 雲門翠堤大樓20多人受困【不斷更新】

>rss

股災橫掃全球 亞股一片慘綠

發稿時間：2018/02/06 20:28

最新更新：2018/02/06 20:55

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
美國股市5日創下6年半來最大單日跌幅，道瓊指數狂瀉超過1100點，改寫史上最大單日跌點。6日各國主要股市連袂重摔，日股、港股下跌超過1000點；台股下跌542.25點，創史上第6大跌點。中央社製表 107年2月6日美國股市5日創下6年半來最大單日跌幅，道瓊指數狂瀉超過1100點，改寫史上最大單日跌點。6日各國主要股市連袂重摔，日股、港股下跌超過1000點；台股下跌542.25點，創史上第6大跌點。中央社製表 107年2月6日

（中央社香港6日綜合外電報導）華爾街股市出現創紀錄暴跌，引爆全球股災，投資人擔心美國將加速升息，在股市連漲數月後紛紛獲利出場，亞洲股市今天全面收黑，東京與香港股市都大跌，歐洲股市早盤也重挫。

「紐約時報」報導，市場分析師表示，他們不預期亞洲這波賣壓會很快結束，歐洲與美國看來也將續跌。今天下午亞洲市場追蹤美股主要指數的期貨顯示，美股今天可能再跌1%。

法新社報導，亞洲股市今天由東京股市領跌，一度暴跌超過7%，終場跌幅收歛到4.7%。

香港股市的跌幅超過5%，創下2015年夏季以來單日最大跌幅，台灣股市跌幅也約5%，上海股市下跌3.4%，雪梨和新加坡股市的跌幅也有3%。曼谷股市下跌2.4%，首爾股市下跌1.5%，馬尼拉股市下跌1.1%，孟買股市收低0.9%。

紐約股市昨天暴跌，道瓊工業指數重挫1175.21點或4.60%，以24345.75點作收，創下有史以來最大單日跌點，今年以來上漲點數全部回吐。美股殺盤引發其他股市跟進，除了亞洲股市全倒，歐洲股市早盤也重挫。

由於美國經濟、企業財報和全球經濟展望都樂觀，已激勵全球股市大漲數月。美國總統川普去年12月推動國會通過大規模減稅法案，許多大企業因而宣布加薪和分紅，更助長股市漲勢。

不過，儘管投資人紛紛搶進股市，推升全球多處股市指數創下歷史新高或多年新高，由於美國長期公債殖利率也飆升到4年高點，加以美國聯邦準備理事會可能再升息，市場也漸感憂心。

美國股市2日即出現賣壓，當天官方公布的數據顯示，美國就業機會增加，薪資成長上揚，這引發市場憂心今年通貨膨脹率可能飆升，聯準會將被迫比預期快速升息。昨天美股「恐慌指數」Vix指數暴漲超過一倍。

花旗集團（Citigroup）全球首席投資策略師威汀（Steven Wieting）告訴彭博電視台（Bloomberg TV）：「會跌多少呢？天知道。」但他表示，若是持續這種跌法，可能很快就會找到底部。（譯者：林治平）1070206

延伸閱讀》台股暴跌政府會不會出手 金管會這樣說

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
花蓮地震災情

花蓮地震災情

全台急凍追雪趣

全台急凍追雪趣

海軍操演展現掃獵雷能力

海軍操演展現掃獵雷能力

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
花蓮地震災情
花蓮地震災情
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP