股災橫掃全球 亞股一片慘綠

美國股市5日創下6年半來最大單日跌幅，道瓊指數狂瀉超過1100點，改寫史上最大單日跌點。6日各國主要股市連袂重摔，日股、港股下跌超過1000點；台股下跌542.25點，創史上第6大跌點。中央社製表 107年2月6日