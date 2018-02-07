花蓮地震 國際媒體持續關注災情及搜救

影片來源：CNN YouTube頻道

（中央社台北7日電）花蓮昨天深夜發生芮氏規模6.0地震，最大震度7級。美國有線電視新聞網（CNN）、英國廣播公司（BBC）及法新社等國際媒體今天持續關注傷亡與災情，並報導餘震及搜救狀況。



CNN引述美國地質調查所（USGS）測得地震規模6.4，震央位於花蓮北方21公里的東海，台北也感覺得到地震。



報導引述中央通訊社指出，有4棟大樓傾斜或倒塌，大約400名搜救人員正在現場搜救。



路透社報導，搜救人員在倒塌大樓搜尋生還者，部分人員徒手挖掘，希望能找到失聯民眾，大多數可能還困在大樓內。



報導指出，傷者當中包括來自中國大陸、捷克、日本、新加坡、南韓等地的多名外國遊客。



路透社在報導中也說，世界最大晶圓代工廠台積電初步評估，並未受到地震影響。



除了災情與傷亡狀況外，BBC也報導，總統蔡英文今早已到現場探視醫院與收容中心，並引述蔡總統在臉書上的貼文說，政府會盡全力協助花蓮人，希望讓人民生活盡快恢復常態。



BBC還指出，兩年前同一天台南發生地震，造成116人喪生。台灣本月已發生超過100次地震。



法新社報導搜救人員致力救出困在傾斜大樓中的災民，並訪問一名從半塌公寓中被救出的80歲陳姓災民。地震發生時睡在大樓最高樓層住家的他說：「我的床完全豎直。我本來在睡覺，忽然間變成雙腳站立。」



他還表示，好在還能爬到陽台等待救援。這是他居住花蓮50多年來遇到最大的一次地震。



日本放送協會（NHK）也關注花蓮地震災情。共同社則引述日本交流協會指出，有2名日本人在地震中受傷，但沒有生命危險。1070207





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