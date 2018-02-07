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花蓮地震／余姓陸客傷重不治 死亡人數攀升至7人

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雲門翠堤大樓傾斜45度 寒雨餘震中冒險搜救[影]

發稿時間：2018/02/07 19:06

最新更新：2018/02/07 20:37

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花蓮縣6日深夜發生芮氏規模6.0強震，造成花蓮雲門翠堤大樓嚴重傾斜，救災人員7日晚間持續搜救受困民眾。中央社記者裴禛攝 107年2月7日花蓮縣6日深夜發生芮氏規模6.0強震，造成花蓮雲門翠堤大樓嚴重傾斜，救災人員7日晚間持續搜救受困民眾。中央社記者裴禛攝 107年2月7日

（中央社記者王淑芬高雄7日電）高雄市特搜中隊今天持續搜救花蓮雲門翠堤大樓受困民眾，因大樓內部傾斜近45度，搜救人員要持圓鋸破壞器材才能逐層搜索；遇餘震時則立即尋找安全地點就地掩蔽，待餘震結束再繼續再搜救，增加搜救難度。

高雄市特搜中隊有18人及搜救犬2隻、榮總醫療團隊4名醫護人員，前往花蓮住宅大樓救援勤務，大樓今天下午3時多，10分鐘內明顯位移4公分，不久花蓮下起大雨，搜救隊伍一度退出待命，在確認過現場的狀況後，在6時10分恢復搜救作業。

高雄市消防局人員指出，翠堤大樓內部地面傾斜近45度，大型家具位移，加上過程餘震不斷，增加消防員及犬隻搜救的危險，對於營救受困民眾更要分秒必爭。

消防局指出，特搜隊於中午12時5分進入大樓內部6樓執行人命搜救，但因大樓傾斜近45度，致搜救有難度，遇有大門深鎖的住戶，搜救人員還要持圓鋸破壞器材才能逐層搜索。

據中央災害應變中心今天晚間6時最新災情統計，人員傷亡部分，共計6死、258人受傷，失聯人數從原先的80多人降至76人。在受災嚴重的雲門翠堤大樓，目前尚有39人失聯，61人被救出。（編輯：陳清芳）1070207

雲門翠堤大樓傾斜45度 寒雨餘震中冒險搜救[影]
影片來源：中央社
影片來源：中央社

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