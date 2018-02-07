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關鍵字： 花蓮地震統帥飯店地震股市

花蓮地震／余姓陸客傷重不治 死亡人數攀升至7人

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國盛六街晚間不開挖 未發現生還者跡象

發稿時間：2018/02/07 20:32

最新更新：2018/02/07 20:51

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花蓮6日深夜強震，花蓮市區國盛六街數棟建築物毀損，搜救人員7日晚間架梯進入受損建物內搜索。中央社記者吳家昇攝　107年2月7日花蓮6日深夜強震，花蓮市區國盛六街數棟建築物毀損，搜救人員7日晚間架梯進入受損建物內搜索。中央社記者吳家昇攝　107年2月7日

（中央社記者陳俊華花蓮縣7日電）花蓮地震造成國盛六街的白金雙星大樓傾倒，今天晚間6時15分特搜人員出動切割器、搜救犬及精密探測儀器進入搜索，未發現有生還者的跡象，搜救工作暫告一段落，晚間不開挖。

花蓮昨天深夜發生規模6.0地震，造成統帥大飯店、雲門翠堤大樓倒塌，及國盛六街2號、4號（白金雙星大樓）及41號（吾居吾宿大樓）傾斜，內政部消防署指出，截至晚間6時止，國盛六街2號、4號共失聯15人、41號失聯6人，計21人失聯。

花蓮縣消防局第三大隊大隊長呂冠辰受訪說，上午針對白金雙星大樓上方進行4次詳細搜索，確認上方無人員，目前針對建築物倒塌的下方部分，也經特搜隊透過先進的生命探測器，探測下方確實無生命徵象存在。

呂冠辰表示，如果要再持續下方搜救作業，須配合大型機具開挖，但建築結構下方較不穩定，搜救人員無法貿然進入。

白金雙星大樓傾斜，原本一樓停車場遭上方樓層擠壓變成地下室，特搜人員傍晚6時15分進入，釐清有無人員受困車內，搜救工作約在6時50分結束。

花蓮特種搜救隊長陳秋銘受訪說，經花蓮、台東縣與台中市搜救隊伍利用人力、搜救犬、精密儀器、雷達探測器與影音探測器等搜索，建築物內沒任何生還者跡象，「研判沒有待救者受困在裡面」。

陳秋銘表示，「這邊的搜救工作暫告一段落」，但消防指揮官還是會在這裡持續追蹤、聯繫失蹤者，希望趕快有好消息、確認失蹤者安全。（編輯：張芷瑄／陳清芳）1070207

花蓮地震造成國盛六街的白金雙星大樓傾倒，特搜人員7日傍晚出動搜救犬（前）、生命探測器（後），釐清有無人員受困。中央社記者游凱翔攝　107年2月7日花蓮地震造成國盛六街的白金雙星大樓傾倒，特搜人員7日傍晚出動搜救犬（前）、生命探測器（後），釐清有無人員受困。中央社記者游凱翔攝　107年2月7日
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