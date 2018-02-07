/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 花蓮地震統帥飯店地震股市

花蓮地震／余姓陸客傷重不治 死亡人數攀升至7人

>rss

8根鋼梁支撐傾斜面 花蓮雲門翠堤搜救不停歇

發稿時間：2018/02/07 20:55

最新更新：2018/02/07 21:31

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
花蓮6日深夜發生規模6.0地震，共4棟大樓倒塌傾斜，其中雲門翠堤大樓內部傾斜近45度，搜救人員要持圓鋸破壞器材才能逐層搜索。中央社製圖 107年2月7日花蓮6日深夜發生規模6.0地震，共4棟大樓倒塌傾斜，其中雲門翠堤大樓內部傾斜近45度，搜救人員要持圓鋸破壞器材才能逐層搜索。中央社製圖 107年2月7日

（中央社記者黃旭昇、沈如峰花蓮7日電）在餘震不斷的驚恐中，花蓮雲門翠堤大樓搜救行動持續進行，位於國盛街的搜救人員，晚間暫時轉到雲翠。搶救工程單位以8根鋼梁支撐傾斜面，以利救援人員進入屋內搜救。

花蓮6日深夜發生規模6.0地震，花蓮市震度7級，市區傳出大樓坍塌及道路龜裂災情，花蓮縣政府已經開設一級救援應變，軍方也動員救災。

今天晚間7時13分，花蓮又發生規模4.7有感地震，搜救的花蓮消防局人員暫時撤出。包括綠色制服憲兵、橘紅色制服消防特搜人員，以及冒雨維持交通的警方，集結災區現場守候，疏散的人員避開地上隆起的柏油路面，暫時回到帳棚。

由於位於溪畔的雲門翠堤傾斜，現場搶救工程單位以8根鋼梁支撐傾斜面，以利救援人員進入屋內搜救。在不斷的餘震中，雲門翠堤大樓的搜救行動，時而停止，時而把握黃金時間搶救。一等餘震結束，搜救行動就持續進行。

管制區內，搜救人員來來去去。6樓以下的低樓層是比較困難搜救的場域。消防單位掌握的數據，至晚間7時30分仍有失聯等待搜救55人，其中包括雲門翠堤大樓住戶與設在大樓裡的「漂亮寶貝旅店」旅客。一等餘震結束，搜救行動就恢復原有步調進行。

送熱食米粉湯來的老闆，一面舀湯一面關心救災進度，還提到統帥飯店的救出人數。數個災區的搜救行動，已經成為多數花蓮縣民的共同話題。

除了各帳篷集結來自全國各地的消防、義消、特搜人員，包括台南市承恩功德會與高雄市慈山行善愛心協會等許多熱心單位，開著車遠道而來花蓮，源源不絕送來痠痛貼布、消夜、肉粽、毛毯與熱食，就怕救災人員餓著、累了，讓冷風寒雨中的救災人員倍感溫馨。

累計今天的餘震已經不計其數，遇到比較強烈的地震，消防人員走避，現場採訪人員聚精會神不敢大意，攝影鏡頭緊盯著大樓，現場瀰漫著一股不安又顯得有序的氣氛。

已經進出災區好幾趟的劉姓計程車司機說，以往花蓮人遇到規模5的地震是不會跑的，現在嚇怕了。

他接受中央社記者訪問表示，更害怕的是來花蓮觀光的大陸觀光客，許多人昨天晚上住宿2樓的民宿，仍不敢到房間住，寧可在寒流的戶外中住宿帳篷。

也是「台灣行腳旅遊聯盟」的劉先生說，不但今天有許多墾丁到花蓮的旅客取消行程，讓同事不必前往接客人，原在花蓮的觀光客也趕緊離開回到台北。他說：「這次地震真慘。」（編輯：梁君棣）1070207

400小圖
花蓮地震災情
新聞圖輯

延伸閱讀》花蓮地震樓塌路裂 災情即時彙整看這裡

延伸閱讀》花蓮地震 捐款捐血資訊看這裡

延伸閱讀》雲門翠堤嚴重傾斜 救災人員冒險光腳救援

延伸閱讀》311後遷居花蓮又遇地震 日籍夫婦劫後餘生淚相擁

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
花蓮地震災情

花蓮地震災情

花蓮強震 國軍馳援救災

花蓮強震 國軍馳援救災

全台急凍追雪趣

全台急凍追雪趣

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
花蓮地震災情
花蓮地震災情
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP