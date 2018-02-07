8根鋼梁支撐傾斜面 花蓮雲門翠堤搜救不停歇

花蓮6日深夜發生規模6.0地震，共4棟大樓倒塌傾斜，其中雲門翠堤大樓內部傾斜近45度，搜救人員要持圓鋸破壞器材才能逐層搜索。中央社製圖 107年2月7日

（中央社記者黃旭昇、沈如峰花蓮7日電）在餘震不斷的驚恐中，花蓮雲門翠堤大樓搜救行動持續進行，位於國盛街的搜救人員，晚間暫時轉到雲翠。搶救工程單位以8根鋼梁支撐傾斜面，以利救援人員進入屋內搜救。



花蓮6日深夜發生規模6.0地震，花蓮市震度7級，市區傳出大樓坍塌及道路龜裂災情，花蓮縣政府已經開設一級救援應變，軍方也動員救災。



今天晚間7時13分，花蓮又發生規模4.7有感地震，搜救的花蓮消防局人員暫時撤出。包括綠色制服憲兵、橘紅色制服消防特搜人員，以及冒雨維持交通的警方，集結災區現場守候，疏散的人員避開地上隆起的柏油路面，暫時回到帳棚。



由於位於溪畔的雲門翠堤傾斜，現場搶救工程單位以8根鋼梁支撐傾斜面，以利救援人員進入屋內搜救。在不斷的餘震中，雲門翠堤大樓的搜救行動，時而停止，時而把握黃金時間搶救。一等餘震結束，搜救行動就持續進行。



管制區內，搜救人員來來去去。6樓以下的低樓層是比較困難搜救的場域。消防單位掌握的數據，至晚間7時30分仍有失聯等待搜救55人，其中包括雲門翠堤大樓住戶與設在大樓裡的「漂亮寶貝旅店」旅客。一等餘震結束，搜救行動就恢復原有步調進行。



送熱食米粉湯來的老闆，一面舀湯一面關心救災進度，還提到統帥飯店的救出人數。數個災區的搜救行動，已經成為多數花蓮縣民的共同話題。



除了各帳篷集結來自全國各地的消防、義消、特搜人員，包括台南市承恩功德會與高雄市慈山行善愛心協會等許多熱心單位，開著車遠道而來花蓮，源源不絕送來痠痛貼布、消夜、肉粽、毛毯與熱食，就怕救災人員餓著、累了，讓冷風寒雨中的救災人員倍感溫馨。



累計今天的餘震已經不計其數，遇到比較強烈的地震，消防人員走避，現場採訪人員聚精會神不敢大意，攝影鏡頭緊盯著大樓，現場瀰漫著一股不安又顯得有序的氣氛。



已經進出災區好幾趟的劉姓計程車司機說，以往花蓮人遇到規模5的地震是不會跑的，現在嚇怕了。



他接受中央社記者訪問表示，更害怕的是來花蓮觀光的大陸觀光客，許多人昨天晚上住宿2樓的民宿，仍不敢到房間住，寧可在寒流的戶外中住宿帳篷。



也是「台灣行腳旅遊聯盟」的劉先生說，不但今天有許多墾丁到花蓮的旅客取消行程，讓同事不必前往接客人，原在花蓮的觀光客也趕緊離開回到台北。他說：「這次地震真慘。」（編輯：梁君棣）1070207





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