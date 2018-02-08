地震後屋斜增難度 搜救人員要克服頭暈

影片來源：中央社

（中央社記者葉子綱雲林縣8日電）花蓮地震造成重大災情，房屋傾斜增加救災難度，搜救人員忍著身體平衡感失調引起的頭暈目眩、甚至想要嘔吐，爬著前進搜救，與時間賽跑，爭取黃金72小時。



花蓮地震造成重大災情，六都及多個縣市特搜隊投入救災行列，雲林縣及嘉義市特搜隊聯手，今天進入嚴重傾斜的雲門翠堤大樓搜救，但是，傾斜的大樓卻給搜救人員帶來一大考驗，失去平衡感，搜救人員忍住頭暈目眩，不時要爬著前進。



雲林縣消防局災害搶救科長吳宏毅說，地震造成雲門翠堤大樓嚴重傾斜，也大大增加搜救的困難度，因為在傾斜空間內，除了不容易站立，更直接的影響是「破壞人體大腦半規管平衡」的空間扭曲錯覺，讓進入的搜救人員是處在頭暈、想吐的狀態下搜救，增加救援危險性。



他指出，人的腦中平衡記憶為正正方方的房屋空間，當空間傾斜時，會造成身體平衡誤差的錯覺，尤其雲門翠堤大樓傾斜角度為35度，產生的暈眩更加明顯，從傳回的現場搜救畫面可以看出，搜救人員本身的處境也非常驚險。



他說，所有搜救人員進入傾斜空間，就必須暫停原地休息一下，因為真的很暈、甚至想要嘔吐，必須讓身體平衡後才能繼續搜索，否則可能會產生更嚴重的嘔吐及暈眩。



吳宏毅說，自己也有過相同經驗，感同身受，而且搜救人員若一不小心，就會打滑受傷，因此，所有搜救人員是互相協助，用雙手彼此拉著，一間一間「爬著搜索」。



同時，吳宏毅表示，花蓮地區餘震持續不斷，對搜救人員又是另一層的危險性，大家都咬緊牙關、忍著頭暈目眩，不放棄任何一絲絲的機會，搜遍每個房間尋找生機。（編輯：梁君棣）1070208





花蓮強震釀災，雲林縣和嘉義市特搜隊8日在雲門翠堤大樓持續搜救，大樓內部因嚴重傾斜難以立足，搜救人員常因平衡感失調引發頭暈目眩，一不小心就跌倒。（翻攝雲林縣消防局提供搜救影片）中央社記者葉子綱傳真 107年2月8日