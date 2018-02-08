雲門翠堤菲籍看護Melody遺體尋獲 花蓮地震增至10死

花蓮發生強震，造成雲門翠堤大樓傾斜，救難人員8日晚間再尋獲一名罹難者遺體，以垂吊方式運出。中央社記者王飛華攝 107年2月8日

（中央社記者游凱翔、沈如峰花蓮8日電）位於花蓮雲門翠堤大樓的搜救隊伍，傍晚5時50分在7樓內側房間發現27歲、菲律賓籍外勞Melody遭床組壓住，搜救人員排除障礙後，6時40分將遺體吊掛運出，送殯儀館。



花蓮6日發生地震，花蓮市震度7級，造成統帥大飯店、雲門翠堤大樓，及國盛6街2號、4號、41號傾斜。根據花蓮縣災害應變中心統計，截至下午6時止，共有10名民眾死亡。



搜救隊伍傍晚5時50分在翠堤大樓的7樓內側房間，發現原本失聯的菲律賓籍外勞Melody遺體，並以吊掛方式將遺體運出，送往殯儀館。



花蓮縣消防局特種搜救隊分隊長周弘丞受訪表示，這次的行動是與基隆、台北的搜救隊合力進行，相較其他死者遭鋼筋混凝土重壓，這次的行動能相對快速，是因死者僅被床組壓住，排除、固定已傾斜房間內的障礙物後就能進行。



根據花蓮災害應變中心統計，截至晚上6時止有10人死亡。自宅有60歲女性林麗貞、66歲男性劉東騰；雲門翠堤有39歲男性戴世璋、47歲陸籍女性楊麗蓉、19歲陸籍女性李楊琦、39歲陸籍女性余妃、52歲女性韋嘉、64歲男性江振昌、27歲菲籍外勞Melody；統帥飯店為37歲男性周志軒。



另外，目前失聯總人數為漂亮生活旅店的7人，分別為居住在203號房的5名陸客（楊捷、丁文昌、丁守慧、何鳳華、楊浩然），以及218號房的2名加拿大籍旅客（蘇煒禧Peter So、妻子蕭敏渝）。搜救人員、警政人員正全力搜索及聯繫中。（編輯：吳協昌）1070208





影片來源：中央社

花蓮雲門翠堤大樓災區搜救隊8日傍晚在7樓發現菲律賓籍外勞Melody不幸罹難，搜救人員協助將遺體吊掛運出，送往殯儀館。中央社記者游凱翔攝 107年2月8日

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