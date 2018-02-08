花蓮地震搜救 傅崐萁：9日清晨大規模開挖

花蓮強震發生超過40小時，花蓮縣長傅崐萁8日宣布，9日清晨6時起進行大規模機具開挖。 中央社記者王承中攝 107年2月8日
（中央社記者李先鳳、趙麗妍花蓮縣8日電）花蓮強震發生超過40小時，花蓮縣長傅崐萁宣布，今天完成4棟坍塌房屋的人員搜尋，明天清晨6時起，進行大規模機具開挖。
傅崐萁下午表示，為避免在強震中坍塌傾倒的國盛六街2、4號、國盛六街41號、統帥飯店、雲門翠堤大樓災害擴大，搜救行動持續加快進度，預計今天晚間完成人員的搜尋。確認沒有人員受困的國盛六街2、4號、國盛六街41號及統帥飯店，明天清晨6時將展開大規模機具開挖。
傅崐萁說，大型開挖會在最短的時間內完成，不希望還有受災人員沒被救出，或是不幸罹難者在農曆年前還困在災區內。
至於雲門翠堤大樓仍有7名旅店住客失聯，傅崐萁表示，將會同土木技師、建築公會等專業人員及花蓮地檢署檢察官會勘後，再行開挖。
花蓮縣政府將先發放新台幣60萬元慰問金給不幸罹難的死者家屬，對於無家可歸、即將開拆的受災戶，將發給20萬元的安置費用。（編輯：梁君棣）1070208
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