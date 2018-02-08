/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 花蓮地震雲門翠堤地震股市

雲門翠堤大樓民宿7失聯 213室測出疑有生命跡象

>rss

赴收容所共進晚餐 總統：給災民最好照顧

發稿時間：2018/02/08 20:45

最新更新：2018/02/08 21:11

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
花蓮地區6日強震釀災，花蓮市多棟建物受損，許多民眾暫時在收容中心安置，總統蔡英文（前右2）8日與花蓮縣長傅崐萁（前右）在花蓮縣立體育館與民眾一同用餐。中央社記者吳家昇攝　107年2月8日花蓮地區6日強震釀災，花蓮市多棟建物受損，許多民眾暫時在收容中心安置，總統蔡英文（前右2）8日與花蓮縣長傅崐萁（前右）在花蓮縣立體育館與民眾一同用餐。中央社記者吳家昇攝　107年2月8日

（中央社記者陳俊華花蓮8日電）總統蔡英文今天到花蓮體育場慰問收容災民，並與他們共進晚餐。總統說，政府會承擔，給災民最好的照顧；與總統共餐的民眾說，沒見過這麼大的人物，很緊張，但蔡總統很親切。

蔡總統下午再度抵達花蓮，關切花蓮地震受災民眾被安置的生活狀況與最新救災進度。

在花蓮縣長傅崐萁、中國國民黨立委徐榛蔚、民主進步黨立委蕭美琴，及國防部長馮世寬等人陪同下，蔡總統約在晚間6時到花蓮縣政府開設的收容所「花蓮小巨蛋體育場」慰問災民，並與災民共進晚餐。

蔡總統進到收容所後，逐一向災民們握手致意，並不時彎下腰，或與災民坐在床鋪上，聽取災民心聲。

同時，蔡總統也排隊領取餐點，領了麵包、關東煮和玉米濃湯，並轉頭對傅崐萁說，「你怎麼拿這麼多碗」，傅崐萁則笑著回說，「夠了、夠了」，隨後蔡總統與災民一起吃飯。

蔡總統受訪時表示，希望災民能安心，後續政府會承擔起來，給他們最好的照顧。對於媒體記者詢問，看到這麼多災民在這裡，是否不捨，蔡總統沒有回答，只點點頭。

與蔡總統一起吃飯的陳湰荃受訪時表示，自己住在美崙的國宅12樓，現在家中一團亂，還要再整理，地震當下東西倒滿地，差點逃出不來，地震停止後，才帶著一家六口走樓梯逃離，並先去空曠地區等地震緩和，接到開設收容中心的通知後，就過來了。

陳湰荃說，和總統吃飯時，兩人在聊小孩的近況和家裡的情形，蔡總統對他說，會請相關人員鑑定房子的安全性，先處理好安全性的問題，沒問題後才會讓大家回家整理。

陳湰荃還說，很驚訝能跟蔡總統共進晚餐，「因為沒見過這麼大的人物，自己也滿緊張的」。（編輯：梁君棣）1070208

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
關鍵字： 地震花蓮蔡英文
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
花蓮地震災情

花蓮地震災情

花蓮強震 國軍馳援救災

花蓮強震 國軍馳援救災

全台急凍追雪趣

全台急凍追雪趣

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
花蓮地震災情
花蓮地震災情
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP