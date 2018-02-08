赴收容所共進晚餐 總統：給災民最好照顧

花蓮地區6日強震釀災，花蓮市多棟建物受損，許多民眾暫時在收容中心安置，總統蔡英文（前右2）8日與花蓮縣長傅崐萁（前右）在花蓮縣立體育館與民眾一同用餐。中央社記者吳家昇攝 107年2月8日

（中央社記者陳俊華花蓮8日電）總統蔡英文今天到花蓮體育場慰問收容災民，並與他們共進晚餐。總統說，政府會承擔，給災民最好的照顧；與總統共餐的民眾說，沒見過這麼大的人物，很緊張，但蔡總統很親切。



蔡總統下午再度抵達花蓮，關切花蓮地震受災民眾被安置的生活狀況與最新救災進度。



在花蓮縣長傅崐萁、中國國民黨立委徐榛蔚、民主進步黨立委蕭美琴，及國防部長馮世寬等人陪同下，蔡總統約在晚間6時到花蓮縣政府開設的收容所「花蓮小巨蛋體育場」慰問災民，並與災民共進晚餐。



蔡總統進到收容所後，逐一向災民們握手致意，並不時彎下腰，或與災民坐在床鋪上，聽取災民心聲。



同時，蔡總統也排隊領取餐點，領了麵包、關東煮和玉米濃湯，並轉頭對傅崐萁說，「你怎麼拿這麼多碗」，傅崐萁則笑著回說，「夠了、夠了」，隨後蔡總統與災民一起吃飯。



蔡總統受訪時表示，希望災民能安心，後續政府會承擔起來，給他們最好的照顧。對於媒體記者詢問，看到這麼多災民在這裡，是否不捨，蔡總統沒有回答，只點點頭。



與蔡總統一起吃飯的陳湰荃受訪時表示，自己住在美崙的國宅12樓，現在家中一團亂，還要再整理，地震當下東西倒滿地，差點逃出不來，地震停止後，才帶著一家六口走樓梯逃離，並先去空曠地區等地震緩和，接到開設收容中心的通知後，就過來了。



陳湰荃說，和總統吃飯時，兩人在聊小孩的近況和家裡的情形，蔡總統對他說，會請相關人員鑑定房子的安全性，先處理好安全性的問題，沒問題後才會讓大家回家整理。



陳湰荃還說，很驚訝能跟蔡總統共進晚餐，「因為沒見過這麼大的人物，自己也滿緊張的」。（編輯：梁君棣）1070208