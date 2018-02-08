菲籍看護Melody罹難 日籍雇主哽咽盼來生再見[影]

花蓮雲門翠堤大樓的搜救隊8日晚將菲律賓籍看護美樂蒂（Melody）遺體吊掛運出，日籍雇主大久保淑珉（圖）表示，真的是永遠的痛。（圖取自門諾醫院提供影片）

（中央社記者陳俊華花蓮縣8日電）花蓮雲門翠堤大樓的搜救隊今晚將菲律賓籍看護美樂蒂（Melody）遺體吊掛運出，日籍雇主大久保淑珉表示，真的是永遠的痛，感謝美樂蒂帶來半年快樂時光，期盼下輩子再相見。



花蓮6日深夜強震造成市區4處建築物倒塌，日籍夫婦大久保忠雄與大久保淑珉家中的27歲幫傭美樂蒂，遭床組壓住，搜救人員排除障礙後，晚間6時40分將遺體吊掛運出，送殯儀館。



大久保淑珉晚間在門諾醫院受訪時表示，美樂蒂是為了照顧先生才到台灣工作，美樂蒂還有個可愛的女兒，她認為自己愧對美樂蒂，聽到美樂蒂死訊的時候，情緒真的很不好，胃部一陣絞痛，只好找醫生開藥。



大久保淑珉說，現在只找到美樂蒂冰冷的遺體，「我們都很溫暖，只有她（美樂蒂）一人冰冷在那3天」，還是為了自己和家人，真的是永遠的痛，尤其是對美樂蒂的家人很抱歉，相信美樂蒂在天上也很難過，美樂蒂的路還沒走完，還沒照顧先生，還沒陪女兒長大，還沒把快樂帶給家人。



大久保淑珉哽咽著說，真的很感謝美樂蒂，人生有下輩子的話，不分國籍真的希望能再相見，謝謝美樂蒂帶來這不到半年很快樂的時間，要不是那幾秒的地震，美樂蒂會有她美好的人生，她想對美樂蒂說：「妳比我早走一步，我還是會跟妳相見的。」（編輯：施燕飛/陳清芳）1070208





影片來源：門諾醫院提供

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