/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 股市花蓮地震雲門翠堤地震
>rss

菲籍看護Melody罹難 日籍雇主哽咽盼來生再見[影]

發稿時間：2018/02/08 22:09

最新更新：2018/02/08 23:01

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
花蓮雲門翠堤大樓的搜救隊8日晚將菲律賓籍看護美樂蒂（Melody）遺體吊掛運出，日籍雇主大久保淑珉（圖）表示，真的是永遠的痛。（圖取自門諾醫院提供影片）花蓮雲門翠堤大樓的搜救隊8日晚將菲律賓籍看護美樂蒂（Melody）遺體吊掛運出，日籍雇主大久保淑珉（圖）表示，真的是永遠的痛。（圖取自門諾醫院提供影片）

（中央社記者陳俊華花蓮縣8日電）花蓮雲門翠堤大樓的搜救隊今晚將菲律賓籍看護美樂蒂（Melody）遺體吊掛運出，日籍雇主大久保淑珉表示，真的是永遠的痛，感謝美樂蒂帶來半年快樂時光，期盼下輩子再相見。

花蓮6日深夜強震造成市區4處建築物倒塌，日籍夫婦大久保忠雄與大久保淑珉家中的27歲幫傭美樂蒂，遭床組壓住，搜救人員排除障礙後，晚間6時40分將遺體吊掛運出，送殯儀館。

大久保淑珉晚間在門諾醫院受訪時表示，美樂蒂是為了照顧先生才到台灣工作，美樂蒂還有個可愛的女兒，她認為自己愧對美樂蒂，聽到美樂蒂死訊的時候，情緒真的很不好，胃部一陣絞痛，只好找醫生開藥。

大久保淑珉說，現在只找到美樂蒂冰冷的遺體，「我們都很溫暖，只有她（美樂蒂）一人冰冷在那3天」，還是為了自己和家人，真的是永遠的痛，尤其是對美樂蒂的家人很抱歉，相信美樂蒂在天上也很難過，美樂蒂的路還沒走完，還沒照顧先生，還沒陪女兒長大，還沒把快樂帶給家人。

大久保淑珉哽咽著說，真的很感謝美樂蒂，人生有下輩子的話，不分國籍真的希望能再相見，謝謝美樂蒂帶來這不到半年很快樂的時間，要不是那幾秒的地震，美樂蒂會有她美好的人生，她想對美樂蒂說：「妳比我早走一步，我還是會跟妳相見的。」（編輯：施燕飛/陳清芳）1070208

影片來源：門諾醫院提供

延伸閱讀》大久保淑珉夫婦311後遷居花蓮又遇地震 劫後餘生相擁而泣

延伸閱讀》醫專生畢旅遇地震 撞門救出導師協助遊客脫困

延伸閱讀》遊客助她丈夫逃離統帥飯店 妻鞠躬感謝「人間菩薩」

延伸閱讀》鐵雄救災首役就建功 領犬員開心又揪心

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
關鍵字： 地震花蓮看護
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
花蓮地震災情

花蓮地震災情

花蓮強震 國軍馳援救災

花蓮強震 國軍馳援救災

全台急凍追雪趣

全台急凍追雪趣

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
花蓮地震災情
花蓮地震災情
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP