只帶一條命出來 雲翠倖存住戶盼查原因重建家園

花蓮6日深夜強震致災，從高處俯瞰，市區雲門翠堤大樓傾塌嚴重，暫以鋼梁、水泥防汛塊加強支撐以利救援，8日夜間現場仍持續搜救多名失聯者。中央社記者孫仲達攝 107年2月8日

（中央社記者沈如峰花蓮縣8日電）花蓮雲門翠堤大樓因強震傾斜，幸運逃出的住戶表示，「只帶一條命出來」，希望能釐清其中有無人為疏失， 大樓主委林葳今天當面向總統蔡英文請求幫忙重建家園。



今天蔡總統在現場了解災情時，住在雲門翠堤大樓5樓的林葳向蔡總統當面訴說住戶的心聲，家破人在，希望政府協助他們重建家園。她說，總統允諾會協助。



強震發生時，雲門翠堤大樓自救會發言人、同時也是住戶的沈中元當時在外縣市，家人也剛好在國外，全家幸運躲過一劫。



「倖存的住戶們只帶了一條命出來，其他什麼都沒有帶！」沈中元下午面對鏡頭時，更是忍不住哭泣。



他說，雲門翠堤為何會傾斜那樣嚴重，是因為天災？還是人禍？這是很多住戶目前希望了解的部分，希望有關單位調查清楚，而不是老天爺一場地震，就讓我們家就都沒了。有些曾經一起生活的鄰居已經不在了，也希望有關單位能從寬從優補助住戶。



林葳告訴中央社記者，一想起6日強震發生當晚，至今還驚魂未定，地震發生時，只聽到「碰！碰！碰！碰！」四聲巨響後，房子幾乎是垂直落下去，原本住家5樓變成1樓半的高度。當她從窗外看到外面的車燈後，當下腦海中只剩下「完了」兩個字。



隨後她在傾斜地板上，勉強拿到鞋子，避免逃生時踩到玻璃，不久就看到2名年輕男子衝來大樓，大喊「有人嗎？」 當下她就知道終於有救了。



林葳說，就在她從陽台外半跳、2名年輕男子於外面車子上半接之下，她成為大樓第一名逃出者，其他住戶之後也在熱心民眾協住下，趕緊逃命。



「我們住戶逃出後身無分文，一無所有，沒有帶證件，無法申請提款卡，什麼都沒了，雖然我現在看起來很堅強，但很想哭，不過我真的沒有傷心權利，只能盡量幫住戶處理一切重建之路。」談起未來要如何走下去，林葳一字一句透露出住戶們心中的無奈。（編輯：陳清芳）1070208





花蓮地區6日強震釀災，花蓮市多棟建物受損，許多民眾暫時在收容中心安置，總統蔡英文（前右2）8日與花蓮縣長傅崐萁（前右）在花蓮縣立體育館與民眾一同用餐。中央社記者吳家昇攝 107年2月8日

花蓮強震釀災，市區多棟建物受損，許多民眾暫時安置於臨時收容中心，總統蔡英文（右2）8日前往花蓮縣立體育館，了解收容民眾狀況。中央社記者吳家昇攝 107年2月8日

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