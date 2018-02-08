花蓮地震續搜救 雲門翠堤找到失聯陸客包包

花蓮地震雲門翠堤大樓搜救行動漏夜持續，救難人員8日晚間11時40分深入「漂亮生活旅館」遭擠壓的建物搜尋，找到失聯陸客的證件與包包（圖），現正全力找人。中央社記者游凱翔攝 107年2月9日

（中央社記者游凱翔、黃旭昇花蓮9日電）花蓮地震雲門翠堤大樓搜救行動漏夜持續，即使過了黃金72小時仍不放棄。救難人員深入「漂亮生活旅館」遭擠壓建物搜尋，找到失聯陸客何鳳華的證件與包包，正全力找人。



依第一線救災現場觀察，發現救災人員目前確定在201房找到陸客何鳳華的包包、證件、衣物、手機，但仍不確定失聯陸客是否被困在坍塌建物內。



入夜後守候在雲門翠堤大樓正面救災現場的媒體發現，現場有搜救隊員集結。至於是否能傳出好消息，成為現場期盼焦點。



位於雲門翠堤大樓的救災前進指揮中心指揮官、花蓮縣消防特搜隊長陳秋銘受訪表示，雲門翠堤的搜救行動不會停止。目前還有7人失聯。



依花蓮縣災害應變中心提供名單，這7人為「漂亮生活旅店」住客，包括住在213房的加拿大籍PeterSo（蘇煒禧、蕭敏瑜）2人；201房的一家5口中國大陸籍旅客楊捷、丁文昌、丁守慧、何鳳華、楊浩然。



負責的特搜隊員受訪表示，漂亮生活旅店空間被嚴重擠壓，侷限搜索的行動力，必須以破壞器材破壞結構後，徒手搬運障礙物才能找人。進進出出的搜救人員穿戴口罩與防噪音耳塞，加速搜救進度。（編輯:孫承武）1070209





花蓮6日深夜強震致災，從高處俯瞰，市區雲門翠堤大樓傾塌嚴重，暫以鋼梁、水泥防汛塊加強支撐以利救援，8日夜間現場仍持續搜救多名失聯者。中央社記者孫仲達攝 107年2月8日

花蓮6日深夜發生芮氏規模6.0地震，造成花蓮市多棟建物受損，其中雲門翠堤大樓嚴重傾斜，搜救人員8日夜間也持續搜索，盼找到失聯民眾。中央社記者吳家昇攝 107年2月8日

花蓮6日深夜發生芮氏規模6.0地震，造成花蓮市多棟建物受損，其中雲門翠堤大樓嚴重傾斜，8日晚間仍有多名失聯者，搜救人員持續搜索。中央社記者吳家昇攝 107年2月8日

雲門翠堤大樓 疑失聯加籍旅客在213房



（中央社記者游凱翔花蓮8日電）花蓮地震，雲門翠堤大樓外的搜救人員表示，已初步掌握原本居住於漂亮生活旅店的218號房2名加拿大籍旅客，應於213號房；而5名陸客所在的203號房無人，目前朝201號房搜尋。



花蓮6日發生地震，花蓮市震度7級，造成統帥大飯店、雲門翠堤大樓，及國盛6街2號、4號、41號傾斜，截至晚上10時止，共10名民眾死亡、7名疑似居住於漂亮生活旅店的民眾失聯。



搜救人員仍持續搜索雲門翠堤大樓，晚間傳來最新的訊息。現場搜救人員表示，搜索人員入內搜索後，發現5名陸客（楊捷、丁文昌、丁守慧、何鳳華、楊浩然）並未住在203號房內，目前正朝隔壁201房搜索中。



另外，原本應居住於218號房的2名加拿大籍旅客，可能在213號房，搜索人員調閱監視器畫面後也發現，2人（蘇煒禧Peter So、妻子蕭敏渝）曾在旅店內，且在走道發現2人的證件。



搜索人員也強調，由於並未發現有任何敲牆、呼喊等求救訊號，是否有傷者受困其中，或者根本沒有入住、外出，仍待進一步釐清。（編輯：吳協昌）1070208





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