花蓮地震第9死 雲門翠堤一樓旅店男員工遺體尋獲

花蓮地震雲門翠堤大樓災區漏夜搜救，8日清晨5時10分，新北搜救隊在一樓大廳發現漂亮生活旅店員工江振昌，已經罹難，因重物壓住，搜救隊員企圖排除。中央社記者黃旭昇花蓮攝 107年2月8日

（中央社記者黃旭昇花蓮8日電）花蓮地震，雲門翠堤大樓傾斜，花蓮消防局前進指揮中心表示，今天清晨5時10分，新北搜救隊在一樓大廳發現漂亮生活旅店員工江振昌，已經罹難，因重物壓住，搜救隊員企圖排除。



台北市搜救隊、新北市搜救隊今天漏夜持續在災區現場，尋找失聯雲門翠堤大樓的失蹤者。



前進指揮中心表示，今天清晨5時左右，新北搜救隊回報，在一樓大廳尋獲疑為「漂亮生活旅店」的員工江振昌，因為旁邊有他的手機，經過撥打手機之後，疑似是江男，但已經罹難。



不過，江振昌遭建築物壓住身體，一旁瓦礫堆露出一隻手，至清晨6時，搜救人員正以破壞器材，企圖移除江姓男子身上的障礙物。1070208





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