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花蓮地震無名英雄 救難急先鋒有你真好[影]

發稿時間：2018/02/09 04:28

最新更新：2018/02/09 09:47

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花蓮地震雲門翠堤大樓搜救行動9日漏夜持續，由於漂亮生活旅店空間被嚴重擠壓，侷限搜索的行動力，必須以破壞器材破壞結構後，徒手搬運障礙物才能找人，各組搜救人員互相交換意見，確保搜救工作順利進行。中央社記者裴禛攝 107年2月9日花蓮地震雲門翠堤大樓搜救行動9日漏夜持續，由於漂亮生活旅店空間被嚴重擠壓，侷限搜索的行動力，必須以破壞器材破壞結構後，徒手搬運障礙物才能找人，各組搜救人員互相交換意見，確保搜救工作順利進行。中央社記者裴禛攝 107年2月9日

（中央社記者黃旭昇花蓮9日電）穿上護膝與護肘、戴上頭盔與防塵口罩，調整無線電，驅趕疲累的濃濃睡意，今天凌晨3時搜救人員把握時間，盼在雲門翠堤大樓有成果，這些人只是地震救災幕後英雄的小縮影。

花蓮6日發生規模6.0強震，震度7級造成多棟大樓傾斜倒塌。包括台北市、新北市、嘉義縣、彰化、屏東等地，消防與義消特搜隊員立即集結出動，希望儘速到達災區拯救受困者。

包括新北市消防特搜隊長鍾世銘等來自全國的特搜人員，帶著搜救犬、搜救與偵測、破壞器材集結後，搭乘俗稱「紅眼班機」的國軍運輸機，或自行駕駛救援車輛，穿越蘇花公路或南迴公路，連夜趕往花蓮災區協助救援。

這些救難英雄與時間競賽，一共在統帥飯店、雲門翠堤等大樓共救出200多人，包括其餘大地震驚恐的受影響民眾，有800多人安置在收容所。

影片來源：中央社

特搜隊員分階段、分區域執行任務，前線聽從指揮官分派任務，現場一片凌亂，斷柱殘礫，樓房歪斜傾倒，寒流與大雨卻沒有澆熄大家的熱情，希望趕緊救出失聯人員。

救災人力每3至4小時輪替，一班換過一班，累壞了就回到後勤集結的花蓮市立圖書館生活育樂園區，躺在地板上立即鑽進睡袋，鼾聲四起，一旁的無線電卻不關靜音，持續守候最新動態。

在寒流中，這已經是很豪華的「床」了，也是圖書館長蔡淑香張羅出來的空間，本身就是受災戶的圖書館，這時卻成為救災急先鋒的最前線基地。

地震當天深夜蔡淑香恰好還在館內，在圖書館工作22年的她是在地花蓮人，接受中央社訪問表示，從沒有遇到過這麼大的天災，倒下的書櫃堵住大門，她是爬窗子逃出來的，後來經由這「逃生管道」進出20多次。

重災區的雲門翠堤大樓就在蔡淑香目視範圍倒下嚴重傾斜，她自己的家也是一片凌亂，根本來不及回家整理，立即釋出圖書館園區成為軍警消的救災基地。熱心民眾與社團捐贈的物資湧入，讓蔡淑香忙得不可開交，兩天來只睡5小時，她說，「救災比復建更急迫。」

花蓮市立圖書館長蔡淑香（圖）張羅出來空間，提供救災使用，她自己是受災戶，卻無暇回家，圖書館成為救災急先鋒最前線基地。她說：「救災比復建更急迫。」中央社記者黃旭昇花蓮攝 107年2月9日花蓮市立圖書館長蔡淑香（圖）張羅出來空間，提供救災使用，她自己是受災戶，卻無暇回家，圖書館成為救災急先鋒最前線基地。她說：「救災比復建更急迫。」中央社記者黃旭昇花蓮攝 107年2月9日

受到蔡淑香招呼熱食的消防特搜隊，除了揪甘心，更重要的任務是把握黃金時間救人。台北市義消特搜隊安和分隊長曾紀興表示，雲門翠堤大樓慘不忍睹，3樓以下整個被擠壓變形，侷限空間增添救災困難度。

曾紀興說，要從3樓地板打穿到2樓搜救旅客，即使出動打石機、軍刀鋸、油壓剪，因為沒有施力點，還是很難發揮功能，只能局部區域破壞障礙物，徒手或小臉盆搬運出來。結構與土木技師則一旁協助人員安全。

更讓搜救人員困擾的是空間變形或擠壓，開挖期間歷經數次餘震，人員數次緊急撤離，新北市府消防特搜隊員受訪表示，8日上午要搜尋一樓旅店員工時，依照研判位置打穿2樓地板，赫然發現下面為地下室，他說，「整個一樓竟然不見了」。

後來搜救人員多次徒手開挖，還找來位於大樓1、2樓的「漂亮生活旅店」人員指認方位，才成功挖出。從找到人至搬運遺體出來，也花了4小時。

花蓮縣政府決定要拆除危樓，搜救行動進入倒數計時，日本東京消防廳、海上保安廳和警視廳組成的日本搜救隊，今天凌晨帶著生命偵測儀進入雲門翠堤大樓災區，與消防署特搜人員編組合作進入現場搜尋。

基地另一頭，凌晨3時鬧鐘響起，接班的人力穿起沾滿混凝土的防護鞋與防護衣，以濕紙巾擦拭滿臉的灰塵，又繼續往災區挺進，這群幕後英雄有的是物流業者、有的是大客車維修技師，投入義消特搜的心卻一致，也都期待奇蹟出現。

屏東義勇特搜大隊戴姓隊員在2年前也參與過台南大地震的救災，他說，「如果犧牲我們與家人團聚的時間，能換得另個家庭的完整擁抱，我願意。」

受災戶謝小姐的心情，應足以說明花蓮人對救災人員的感動，她說，當災民往外衝時，只有辛苦的救災人員在不斷的在餘震中冒著風險往內衝救人，「謝謝你們，救難英雄。」（編輯:孫承武）1070209

花蓮地震特搜人員與時間競賽，9日凌晨穿上沾滿混凝土的防護鞋與防護衣，繼續往災區挺進，是救災的幕後英雄。中央社記者黃旭昇花蓮攝 107年2月9日花蓮地震特搜人員與時間競賽，9日凌晨穿上沾滿混凝土的防護鞋與防護衣，繼續往災區挺進，是救災的幕後英雄。中央社記者黃旭昇花蓮攝 107年2月9日
花蓮強震釀災，大批救災人員前進第一線救援，7日頂著低溫，馬不停蹄與時間賽跑。前線救災弟兄輪班接力上陣，待命者就在圖書館地板鋪上睡袋，短暫休息養精蓄銳。中央社記者黃旭昇花蓮攝 107年2月7日花蓮強震釀災，大批救災人員前進第一線救援，7日頂著低溫，馬不停蹄與時間賽跑。前線救災弟兄輪班接力上陣，待命者就在圖書館地板鋪上睡袋，短暫休息養精蓄銳。中央社記者黃旭昇花蓮攝 107年2月7日

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