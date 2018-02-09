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花蓮統帥飯店震垮開拆 老員工看得心好痛

發稿時間：2018/02/09 07:02

最新更新：2018/02/09 10:44

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花蓮統帥大飯店9日上午執行拆除作業，多部大型機具進場開挖。在安全前提下，希望在7天內拆除完畢。中央社記者孫仲達攝 107年2月9日花蓮統帥大飯店9日上午執行拆除作業，多部大型機具進場開挖。在安全前提下，希望在7天內拆除完畢。中央社記者孫仲達攝 107年2月9日

（中央社記者李先鳳花蓮9日電）花蓮統帥飯店清晨6時展開拆除工程，大型機具進入。花蓮縣長傅崐萁在現場受訪說，雲門翠堤大樓的失聯者不放棄救援，把握黃金72小時；另外，罹難者聯合公祭預計12日舉行。

傅崐萁表示，進行拆除的3棟大樓會以安全為前提，希望能在七天內拆除完畢。

統帥飯店的老員工十多人到現場，看到大樓將被夷為平地心中感觸萬千。工作18年的Amy說，心好痛、好想哭。

花蓮縣府先前發布簡訊表示，0206震災的危險建築物包括統帥大飯店、白金雙星大樓、吾居吾宿大樓等3棟建築物將於9日上午6時，執行拆除作業，以維公共安全。（編輯：孫承武）1070209

因地震倒塌的花蓮統帥大飯店9日上午進行拆除，大型機具進場破壞建築結構。中央社記者王飛華攝 107年2月9日因地震倒塌的花蓮統帥大飯店9日上午進行拆除，大型機具進場破壞建築結構。中央社記者王飛華攝 107年2月9日
因地震傾斜塌陷的花蓮統帥大飯店9日上午進行拆除，大型機具進入，希望能在7天內拆除完畢。中央社記者孫仲達攝 107年2月9日因地震傾斜塌陷的花蓮統帥大飯店9日上午進行拆除，大型機具進入，希望能在7天內拆除完畢。中央社記者孫仲達攝 107年2月9日

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