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雲門翠堤213室疑有生命跡象 逐步挖掘搜索

發稿時間：2018/02/09 07:49

最新更新：2018/02/09 10:28

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花蓮雲門翠堤大樓搶救持續，救難人員9日凌晨帶著生命探測儀，在加拿大籍港裔夫妻蘇煒禧、蕭敏渝入住的213號房，並測出疑有生命跡象，軍方向媒體說明房間方位圖，將持續搜救。中央社記者裴禛攝 107年2月9日花蓮雲門翠堤大樓搶救持續，救難人員9日凌晨帶著生命探測儀，在加拿大籍港裔夫妻蘇煒禧、蕭敏渝入住的213號房，並測出疑有生命跡象，軍方向媒體說明房間方位圖，將持續搜救。中央社記者裴禛攝 107年2月9日

（中央社花蓮9日電）花蓮雲門翠堤大樓搶救持續，救難人員凌晨帶著生命探測儀，在加拿大籍港裔夫妻蘇煒禧、蕭敏渝入住的213號房，並測出疑有生命跡象，正在逐步挖掘搜索中。

今晨6時在消防署前進協調所召開各縣市搜救隊隊長會議，決定由8時起再展開持續24小時搜救作業。其中201房（中國大陸籍旅客丁文昌一家三代共4大1小等5人），原由203房往旁挖入路徑遇大樑阻礙無法前進，今改採由3樓樓板挖洞逐步往下方式作業，這區搶救由北市53人、屏東15人、雲林22人、宜蘭13人，及紅十字會人員輪流負責搜救。

另加拿大籍港裔夫妻蘇煒禧（Peter So，49歲）、蕭敏渝（49歲）居住的213房，搜救人員已挖至房間利用生命探測器探測有發現生命徵象，以及聞到屍臭味，但未發現受困人員，正在逐步挖掘搜索中。這區域由消防署特搜隊40人、新北市15人、新竹市15人、台中市26人負責輪流搜救，其他縣市搜救人員仍現地待命支援。

因現場樓低樓層擠壓位移嚴重且有破碎層，可作業空間很小，因此搜救進度緩慢，為安全起見作業期間，現場均由專業結構技師在旁協助與指導。（編輯：孫承武） 1070209

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花蓮雲門翠堤大樓搶救持續，救難人員9日在加拿大籍港裔夫妻蘇煒禧、蕭敏渝入住的213號房，測出疑有生命跡象，正在逐步挖掘搜索中。中央社記者孫仲達攝 107年2月9日花蓮雲門翠堤大樓搶救持續，救難人員9日在加拿大籍港裔夫妻蘇煒禧、蕭敏渝入住的213號房，測出疑有生命跡象，正在逐步挖掘搜索中。中央社記者孫仲達攝 107年2月9日
花蓮雲門翠堤大樓搶救持續，救難人員9日凌晨帶著生命探測儀，在加拿大籍港裔夫妻蘇煒禧、蕭敏渝入住的213號房，並測出疑有生命跡象，國軍早上帶著生命探測器進入大樓靠近201號房附近搜尋，不放棄任何希望。中央社記者裴禛攝 107年2月9日花蓮雲門翠堤大樓搶救持續，救難人員9日凌晨帶著生命探測儀，在加拿大籍港裔夫妻蘇煒禧、蕭敏渝入住的213號房，並測出疑有生命跡象，國軍早上帶著生命探測器進入大樓靠近201號房附近搜尋，不放棄任何希望。中央社記者裴禛攝 107年2月9日
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