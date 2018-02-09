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蔡總統：只要有國軍 人民就安心[影]

發稿時間：2018/02/09 18:08

最新更新：2018/02/09 18:57

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影片來源：國防部提供

（中央社記者葉素萍台北9日電）農曆新年將至，總統蔡英文今天慰勉北部地區國軍部隊，她提到，「只要有國軍，人民就安心」；新的一年，一定會繼續支持國軍，支持部隊，「部隊好，台灣就會更好。」

蔡總統今天由國家安全會議秘書長嚴德發、國防部長馮世寬、參謀總長李喜明等人陪同，慰勉空軍防空暨飛彈指揮部第611營第1連、海軍海鋒大隊及陸軍關渡地區指揮部機步三營。

這些行程未公開，總統府會後發布資訊。

蔡總統聽取行程暨任務簡報，視導天弓飛彈系統、陣地戰備及河防戰備演練等，瞭解國軍平時訓練及戰備演練情形，時值春節前夕，蔡總統並親頒加菜金，慰勉與肯定國軍。

午間，蔡總統與海軍海鋒大隊重要幹部及官兵代表會餐。總統致詞提到，6日深夜，花蓮發生震災，國防部在第一時間就成立災害應變中心，動員兵力投入搶救工作，她要肯定國軍的高度效率。

她說，這週也遇到了寒流，特別是北部氣溫很低，不過，不管是什麼天氣，不管肩負著什麼任務，部隊弟兄姊妹都精神抖擻、嚴守紀律、堅守崗位；各位的表現，就是中華民國國軍的堅強戰力，就代表守護國家、守護人民安全的決心。這些表現，也成功贏得了國人的信賴。

蔡總統說，國人同胞在團圓過節時，可以不用擔心安全，能夠好好過農曆新年，原因只有一個，就是在座的各位。因為有國軍24小時全年無休的堅守崗位，才有堅不可破、不打折扣的國家安全。用一句簡單的話來說，就是「只要有國軍，人民就安心。」

蔡總統指出，今天不只是年節之前的勞軍行程，她也要代表國家社會，感謝全體國軍同仁，「謝謝你們，台灣有國軍真好。」

蔡總統提到，過去的一年，政府在國防改革工作上做了很多，新的一年，「我們一定會繼續支持國軍，支持部隊。」部隊好，台灣就會更好。

另外，蔡總統也不忘提醒，休假的同仁，休假期間務必要小心自己的安全；其他的弟兄姐妹，過年留守比較辛苦一點，也會有點想家，一定要找時間打電話回家。1070209

總統蔡英文（左）9日在花蓮空軍基地，慰問空軍第五聯隊基地官兵並致贈加菜金慰勉。（總統府提供）中央社記者葉素萍傳真 107年2月9日總統蔡英文（左）9日在花蓮空軍基地，慰問空軍第五聯隊基地官兵並致贈加菜金慰勉。（總統府提供）中央社記者葉素萍傳真 107年2月9日
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