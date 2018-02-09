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國盛六街住戶回想那夜驚逃 看見台灣最溫暖的一面

發稿時間：2018/02/09 19:47

最新更新：2018/02/09 20:46

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花蓮地區6日深夜強震釀災，多處大樓倒塌，國盛六街白金雙星大樓嚴重塌陷，兩輛自小客車遭壓。（中央社檔案照片）花蓮地區6日深夜強震釀災，多處大樓倒塌，國盛六街白金雙星大樓嚴重塌陷，兩輛自小客車遭壓。（中央社檔案照片）

（中央社記者張茗喧台北9日電）回憶起3天前深夜的大地震，花蓮災民陳楚紅說，地震雖然震垮家園，但鄰居在逃難時們不吝伸出援手，來自台灣各地的愛心物資也源源不絕湧入，讓她「看見台灣人最溫暖的一面」。

從小在花蓮長大的門諾醫院志工課課長陳楚紅，住在國盛六街的白金雙星大樓，幾十年來面對大大小小的地震早已習以為常，不料深夜的一場大地震，竟讓心愛的家園一夜間成了斷垣殘壁。

陳楚紅今天接受中央社記者電訪時表示，其實早在這次大地震之前，花蓮地區已經連續好多天都震個不停，幾乎已成日常生活的一部分。

6日深夜，她正好洗完澡準備上床睡覺，就在關燈的那一刻，地震來了，陳楚紅回憶，一開始她以為只是和前幾天一樣的小地震，不料地震越搖越大，接著整條街陷入一片漆黑，外面傳來鄰居大喊：「地震！趕快逃。」

她顧不得身上只穿了一件睡衣，急忙跑到客廳把睡在沙發上的媽媽和5歲兒子搖醒，隨手拎了包包和外套就往樓梯間衝，一踏出家門發現樓梯已經隆起、斷裂，扶手嚴重扭曲成S型，3人小心翼翼走下樓梯，深怕一個不小心就會踩空。

陳楚紅說，他們家原本在3樓，照理來說往下走2層才會到大門口，但走了幾步路才發現「一樓不見了」，原來整棟房子歷經地震後嚴重下陷，2樓公共露台成了唯一的逃生出口，擠滿了準備逃難的鄰居，個個面露驚恐，擔心不知何時將到來的餘震。

因露台離地面仍有段距離，個子較高大的鄰居先跳下去，臨時找了個柵欄當做梯子，街坊鄰里們合力把孩子、老人家們一一扶下去；到了避難所後，看到來自台灣各地的愛心物資源源不絕湧入，雖然沒有了家，但大家都沒餓著、沒凍著，讓陳楚紅不禁感嘆，地震雖然無情，卻讓她「看見台灣人最溫暖的一面」。

陳楚紅說，由於地震當下什麼都看不到，只顧著死命往外衝，直到昨天傍晚警消開放讓居民們回家拿東西，再次踏進自己的家，才體認到地震的恐怖，不僅房子鋼筋外露、地板隆起成小山，幾乎認不出這是生活多年的家。

歷經這次地震，讓她對人生有了新的體悟，她感嘆，以前對很多事會特別執著，但地震後才發現，人生中有太多東西生不帶來、死不帶去，「至少人活下來了，全家人都還在一起就好」，至於那些回憶、照片既然已經帶不走了，就讓它留在回憶中。（編輯：管中維）1070209

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