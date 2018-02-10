花蓮地震 雲門翠堤擠壓嚴重救難時間延長

花蓮地震災區雲門翠堤因現場救災困難，且9日晚間因瓦斯外洩一度搜救中斷，經評估後搜救隊員重回現場，10日凌晨仍持續搜救中。中央社記者蘇木春花蓮攝 107年2月10日

（中央社記者蘇木春花蓮10日電）花蓮地震災區雲門翠堤大樓持續搜救中，原先預計今天6時應可完成搜救，但受限救援難度，預計最快要到10時才能有進一步結果，仍不放棄失聯者的救援工作。





花蓮地震災區雲門翠堤大樓持續搜救中，因1樓到4樓擠壓嚴重，救援困難，預計最快要到10點才能有進一步結果。救護車在場待命。中央社記者蘇木春攝 107年2月10日

花蓮縣消防局特搜隊長陳秋銘受訪表示，雲翠大樓因1樓到4樓擠壓嚴重，雖進到失聯者疑似所在的201室，仍無所獲，特搜隊仍試圖擴大樓地鑿穿面積，不放棄失聯者的救援工作。



雲翠大樓內至今仍有來自中國籍的5人失聯，但疑似受困的201室，受到各方壓擠無法以平面進入，9日晚間改由上方4樓往下鑿穿樓地板向下突破漏夜搜救，10日凌晨曾發生3次餘震，特搜隊員仍持續作業。



陳秋銘說，建築1樓到4樓因建築物倒塌，像三明治般擠壓，雖經漏夜砸穿4樓與3樓樓地板，下到201室內，卻因擠壓嚴重仍一無所獲，正加大鑿穿面積搜尋中。



陳秋銘指出，原先預計今天6時應可完成搜救，但受限救援難度，預計最快要到10時才能有進一步結果，仍不放棄失聯者的救援工作。（編輯：劉政權）1070210



花蓮雲門翠堤搜救困難 盼天亮前完成



（中央社記者蘇木春花蓮10日電）花蓮地震災區雲門翠堤因現場救災困難，且9日晚間因瓦斯外洩一度搜救中斷，經評估後搜救隊員重回現場，並改由4樓往下鑿穿靠近，期望能在天亮前完成搜救。



花蓮地震災區雲門翠堤內，至今仍有中國籍的5人失聯，特搜隊員仍在現場持續搜救中，9日晚間9時多一度因現場傳出瓦斯味，特搜隊員撤出半小時後，經評估再度回到現場搜救。



花蓮縣特種搜救隊隊長陳秋銘受訪表示，因中國籍丁姓一家5口受困的201室，受到各方壓擠無法以平面進入，改由上方4樓往下打破樓地板向下突破。



陳秋銘指出，目前已將4樓樓地板穿透並下到3樓，透過專業打鑿人員協助，已擴大鑿穿的孔洞，希望持續在義消與民間的救難團體合作下，能盡快進入2樓進行搜救。



至於搜救現場傳出瓦斯味，陳秋銘說，確實有瓦斯外漏的狀況，但在震災現場屬正常現象，也已派駐消防車在一旁戒護，避免因瓦斯外洩造成其他危害，期望能在天亮前完成搜救。1070210





花蓮地震災區雲門翠堤大樓持續搜救中，因1樓到4樓擠壓嚴重，特搜隊進到失聯者疑似所在的201室仍無所獲，試圖擴大樓地鑿穿面積。（花蓮縣消防局提供）中央社記者蘇木春傳真 107年2月10日

花蓮強震造成雲門翠堤大樓傾塌，花蓮特搜隊把握時間，在斷垣殘壁的狹小空間內搜救失聯陸客。（花蓮縣消防局提供）中央社 107年2月9日

延伸閱讀》花蓮地震樓塌路裂 災情即時彙整看這裡



延伸閱讀》花蓮地震特搜隊員過家門不入 忍住傷痛返鄉救災



延伸閱讀》加拿大籍夫婦相擁環抱罹難 雲門翠堤搜救隊員鼻酸不捨



延伸閱讀》花蓮地震救援動起來 捐款捐血資訊看這裡