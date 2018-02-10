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掌旗官冬奧率先出賽 連德安準備好了

發稿時間：2018/02/10 12:18

最新更新：2018/02/10 12:27

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2018年第23屆冬季奧林匹克運動會9日在韓國平昌開幕，中華隊隊職員身著藍色外套、黑色長褲，隨掌旗官連德安於第76順位進場。（中新社提供）2018年第23屆冬季奧林匹克運動會9日在韓國平昌開幕，中華隊隊職員身著藍色外套、黑色長褲，隨掌旗官連德安於第76順位進場。（中新社提供）

（中央社記者李晉緯台北10日電）台灣冬奧雪橇國手連德安，這次擔任中華隊掌旗官，第2次參加冬奧的他，今晚將進行前兩趟的比賽，早在兩個月前，他就熟記賽道16個彎道，當時也信心滿滿得表示自己「已經準備好了。」

2018年第23屆冬季奧林匹克運動會9日在韓國平昌開幕，中華隊隊職員身著藍色外套、黑色長褲，隨掌旗官連德安於第76順位進場，即便天氣寒冷，但仍開心的揮舞著小會旗，展現運動員的活力。

第2次參加冬奧的「泰雅飛鷹」連德安，過去曾在2014年的素溪冬奧出賽，當時他排在第39名，2012年也曾在青年冬奧排在第20名，2017年的世錦賽則位居第44名。

連德安是無舵雪橇選手，這次男子組賽事共40人參加，在10日、11日連比兩天，每天比兩趟，最終以4趟總成績作為排名依據。

無舵雪橇是冬奧最危險的項目之一，選手唯一的保護措施只有一頂安全帽，卻要在全長1.4公里的賽道上，以最快時速150公里的速度衝向終點，因此選手必須牢記路線，尤其是危險性大的彎道，才能在瞬間做出判斷，避免翻車的意外。（編輯：李錫璋）1070210

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