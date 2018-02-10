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日本專家助花蓮地震救災 蔡總統簽名卡片感謝

發稿時間：2018/02/10 16:47

最新更新：2018/02/10 17:09

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為了感謝遠道而來協助救災的日本專家，在他們整裝返國前，總統蔡英文特別準備了親手簽名的卡片，代表所有國人致上由衷的謝忱。（取自總統府發言人臉書）中央社記者葉素萍傳真　107年2月10日為了感謝遠道而來協助救災的日本專家，在他們整裝返國前，總統蔡英文特別準備了親手簽名的卡片，代表所有國人致上由衷的謝忱。（取自總統府發言人臉書）中央社記者葉素萍傳真　107年2月10日

（中央社記者葉素萍台北10日電）總統府今天指出，為了感謝遠道而來協助救災的日本專家，在他們整裝返國前，總統蔡英文特別準備了親手簽名的卡片，代表所有國人致上由衷的謝忱。

花蓮6日深夜發生強震，日本派遣專家小組來台，前往災區協助。

zoom in 總統府發言人臉書專頁10日分享蔡總統親手簽名卡片的照片，為了感謝遠道而來協助救災的日本專家，文中寫著「台灣謝謝您們」，代表所有國人致上由衷的謝忱。（取自總統府發言人臉書）中央社記者葉素萍傳真　107年2月10日總統府發言人臉書專頁10日分享蔡總統親手簽名卡片的照片，為了感謝遠道而來協助救災的日本專家，文中寫著「台灣謝謝您們」，代表所有國人致上由衷的謝忱。（取自總統府發言人臉書）中央社記者葉素萍傳真　107年2月10日

總統府發言人臉書專頁今天分享蔡總統親簽卡片的照片與貼文，文中寫著「台灣謝謝您們」，為了感謝遠道而來協助救災的日本專家，在他們整裝返國前，蔡總統特別準備了親手簽名的卡片，代表所有國人致上由衷的謝忱。

蔡總統親手簽名的日文卡片，內容譯文為，此次台灣地震，承蒙各位日本專家小組竭力協助，衷心表示感謝。在震災後最困難的時刻，來自日本溫暖的援助與關懷，台灣將銘記在心，永難忘懷。（編輯：張均懋）1070210

蔡總統親手簽名卡片感謝遠道而來協助救災的日本專家，卡片上的圖樣是中央社記者拍攝的照片。（中央社記者王飛華攝 107年2月9日）蔡總統親手簽名卡片感謝遠道而來協助救災的日本專家，卡片上的圖樣是中央社記者拍攝的照片。（中央社記者王飛華攝 107年2月9日）

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