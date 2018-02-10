中市特搜結束花蓮地震支援 返程遇車禍再救3人

台中市消防局特搜大隊結束花蓮地震救災任務後，9日深夜返程途中碰上自小客車追撞事故，隨即協助救出受困者，所幸皆是輕傷。（台中市消防局提供）中央社記者郝雪卿傳真 107年2月10日
（中央社記者郝雪卿台中10日電）台中市消防局特搜大隊在花蓮地震後，隨即出動前往救災，昨天深夜在返回台中路上，發現有自小客車追撞事故，立即以破壞器材順利救出3名受困者，還好都是輕傷不須送醫。
消防局表示，花蓮6日深夜發生芮氏規模6.0強震，震度高達7級，以致花蓮受災嚴重，傳出多處房屋倒塌、民眾受困等待救援的嚴重災情，市府立即指派特搜大隊即刻動員前往支援救災，由特搜大隊副大隊長粘國泰帶領搜救人員26人及搜救犬鐵雄、腿腿搭乘國軍飛機，投入花蓮救災隊伍。
在持續72小時不間斷的救援行動中，消防局表示，台中市特搜人員穿梭在國盛六街白金雙星大樓、吾居吾宿大樓及統帥飯店、雲門翠堤大樓等重災區執行搜救任務，領犬員李俊昇則帶著鐵雄在崩塌的統帥飯店找到受困的員工，再由搜救人員鑿穿、清除障礙物順利救出。
適逢寒流低溫及降雨，不利現場搜救工作，搜救人員頂著惡劣環境和死神搶命，歷經長時間辛苦救災，特搜隊結束勤務於昨晚返回台中的途中，在國道1號南下145.8公里處，發現一起自小客追撞事故，其中一輛車輛翻覆且有3人受困，搜救隊員以破壞器材實施救援，順利救出3人，還好都是輕傷無須送醫。（編輯：管中維）1070210
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