協助地震災民租屋 內政部急召花蓮房東

花蓮強震後，超過400人暫時安置在花蓮縣立體育館臨時收容中心內，10日下午收容民眾休息小憩。中央社記者吳家昇攝 107年2月10日
（中央社記者劉麗榮台北10日電）花蓮震災造成4棟建築物傾斜，數百位災民被安置在收容中心。內政部表示，已結合在地90家房仲業者，提供受災戶免費租屋媒合，目前亟需花蓮房東（屋主）提供住宅出租安置災民。
內政部晚間發布新聞稿指出，為協助花蓮地震受災戶有租屋意願者，早日找到合宜居住的房屋，內政部在震災發生後第一時間即主動聯繫不動產仲介業全國聯合會及當地同業公會，提供受災戶免費租屋諮詢、媒合服務。
內政部說，總計有90餘家仲介業者願意提供受災戶免費租屋諮詢服務。內政部將補助仲介費用，減輕受災戶短期租屋負擔。此外，將依戶內人口數提供每月新台幣6000元至1萬6000元不等的租金補貼，並將原僅房屋所有權人得以申請的資格，放寬為包含原承租戶的所有受災戶均可申請。
內政部指出，11日起，縣府將成立租屋服務據點提供災民租屋諮詢，另將由仲介業公會於所屬網站設置花蓮震災租屋諮詢服務專區，緊急召募愛心房東，並登載出租房屋標的資訊及參與業者的聯繫方式；同時由仲介業公會設置單一受理諮詢窗口及聯繫電話，以利民眾洽詢租屋服務相關問題。
內政部說，受災戶如有租屋服務需求，可向縣府服務據點或仲介業公會的聯繫窗口，提出希望租屋的區域、類型及預算等資訊，公會可依需求儘速尋找適合的出租物件。
內政部表示，目前亟需花蓮地區的屋主參與，共同解決受災戶居住問題。出租房屋給受災戶的愛心房東（房屋所有權人），可享有租金收入所得稅每月最高1萬元減免，以及房屋稅及地價稅比照自用住宅的優惠。
內政部呼籲，花蓮震災地區有閒置房屋的民眾能響應愛心房東政策，踴躍提供閒置房屋出租給受災居民，共同度過震災創痛。有出租意願房東或有意租屋災民，請洽花蓮縣仲介業公會吳秘書，聯繫電話03-8561850，或洽花蓮縣政府地政處鄭科長，電話03-8224926，或到公會網站http://www.花蓮縣不動產公會資訊網.tw/查詢。（編輯：張均懋）1070210
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