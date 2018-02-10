花蓮地震全國動起來 深夜食堂遠道而來慰勞搜救員

台中市豐原知名行動拉麵車老闆娘許棠育（前右）在花蓮強震後，與先生一起前進災區現煮拉麵供給熱食，讓救災人員感受台灣人的溫暖。中央社記者黃旭昇花蓮攝 107年2月10日

（中央社記者黃旭昇花蓮10日電）台中市豐原行動拉麵車老闆娘許棠育有感於歷經921地震的無助，與先生前進花蓮地震災區煮拉麵，讓救災特搜隊員感受台灣人的溫暖。類似民眾熱血不斷湧入災區，充滿最美的人心。



造成多人死傷的花蓮大地震，凝聚台灣人民的向心力，除特搜與後勤補給、維持治安與交通、醫療救護的第一線無名英雄，還有一群默默奉獻心力的民眾，將大量物資或飲食送往災區，希望撫慰地震災民受創的心靈，與協助前線救難英雄有更強的動力。



位於雲門翠堤大樓對面的救災前進指揮所與後勤基地，8日晚間出現來自台中豐原的拉麵餐車，專程馳援提供辛勞救災人員，充滿人情味熱騰騰現煮的愛心拉麵。



許棠育招呼特搜隊員，有的特搜員剛從睡袋爬起準備交接進入大樓搜索救人，有的剛從廢墟的大樓內部出來，一臉疲憊交棒搜救任務。



許棠育接受中央社訪問時表示，她是土生土長的豐原人，自己經歷過當年921集集大地震的恐慌與無助，感受來自全國各地的熱心民眾心手相連，幫助921重災區民眾度過難關，所以，這次與先生來回開了13小時的車，前進災區，為大家煮拉麵。



許棠育低調表示，先到兩個災區收容所發現物資充裕，於是前進雲門翠堤，請託花蓮市立圖書館長蔡淑香協助尋找據點，「我們真的只是盡一點微薄心意，溫暖救災人員的心，他們真的很辛苦，看到特搜隊員滿足的笑容，一切都值得了。」



蔡淑香是花蓮市公所災區後勤調度重要人士，許多的協勤與救助物資進入救災基地，她不但安排繞道南迴公路來的台南市承恩功德會與高雄市慈山行善愛心協會送來的物資，還要穿梭各後勤據點逐一提醒通知搜救隊員。



她說，就怕救災人員餓著、累了。冷風寒雨中的救災人員倍感溫馨，外界不清楚的是，圖書館自己也是受災區，蔡淑香帶領團隊犧牲睡眠全心給予救災人員最大的動能。



「來來來，這裡有痠痛貼布，這裡還有花蓮知名的涂媽媽肉粽，稍晚消夜還有熱粥。」蔡淑香希望給予救災特搜最大的體力儘速救出受困者。一旁煮米粉湯的老闆，邊盛湯邊關心救災進度，一場大災難，將花蓮鄉親的心都連在一起。



這些在地花蓮人，包括深夜騎機車主動載送外地支援記者的在地大學生；國軍英雄館的餐廳服務員不斷說明近在咫尺正拆除中的統帥飯店的歷史與感情。



國軍英雄館因為地震停水，餐廳服務員以礦泉水清洗蔬果，她說：「地震當晚，我們英雄館餐廳設備倒了一地，都摔壞了。」說明的當下，又再度發生餘震搖晃，讓她一臉驚恐，客房人員也紛紛叫嚷走避。





花蓮強震後台灣民眾陸續獻愛送暖，花蓮縣中醫師公會理事長李麥率團隊前進雲門翠堤救災現場，設站服務辛苦疲累的特搜隊員。中央社記者黃旭昇花蓮攝 107年2月10日

就在豐原拉麵餐車旁，蔡淑香還安排花蓮縣中醫師公會理事長李麥的團隊，設站服務辛苦疲累的特搜隊。救災人員持破碎機打穿地板、以油壓剪剪斷鋼筋，滿臉灰塵深入擠壓的侷限空間救人，有的肩頸痠痛，有的筋骨不適，但無論義消特搜或警消，都絲毫不放棄任何希望。



災難總會過去，挺過地震重建家園是流離失所的花蓮人日後的希望。安定力量主席孫繼正9日率志工前往花蓮為災民祈福，在火車上的民眾知道安定力量團隊要去災區，包括身障人士紛紛當場主動奉獻代轉，都不願留資料。孫繼正說：「濃密的綠蔭是美，寒冬疏朗的枝椏也是美。」



花蓮，被譽為台灣美麗的後花園，觀光是主要的經濟發展來源。面對即將來臨的農曆春節，除地震災民的身心靈復原備受關懷，更令人擔心的是來花蓮的觀光客銳減。



「台灣行腳旅遊聯盟」的駕駛劉豈隆是在地花蓮人，他說：「這次地震真慘，除即將拆除的4棟傾斜大樓，舊遠百大樓也因地震有鋼筋外露，受損嚴重，遭判定危樓已張貼紅單。」



劉豈隆載著記者巡迴花蓮市區，到處都封路交通阻塞，地震造成路面破損，修補柏油工程如火如荼進行。救災行動仍在餘震中進行，他擔心地震會重創花蓮觀光業。不過，他說：「花蓮人在勇敢站起來，團結迎接挑戰。」（編輯：卞金峰）1070210





影片來源：中央社

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