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花蓮地震 技師：拆除雲翠大樓更是考驗

發稿時間：2018/02/10 20:45

最新更新：2018/02/10 21:43

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花蓮地震至今，雲門翠堤大樓傾斜近45度，土木技師10日直言，待搜救告一段落後，未來要拆除雲翠大樓才是真正的考驗。中央社記者李先鳳攝　107年2月10日花蓮地震至今，雲門翠堤大樓傾斜近45度，土木技師10日直言，待搜救告一段落後，未來要拆除雲翠大樓才是真正的考驗。中央社記者李先鳳攝　107年2月10日

（中央社記者顧荃、李先鳳花蓮10日電）花蓮地震至今超過90小時，雲門翠堤大樓傾斜近45度，救難人員仍在搜救失聯的2名陸客，土木技師今天直言，待搜救告一段落後，未來要拆除雲翠大樓才是真正的考驗。

花蓮6日深夜發生規模6.0地震，花蓮市震度7級，造成統帥飯店及雲門翠堤大樓等建物傾斜或坍塌。

今天下午仍不時有餘震發生，雲翠大樓搜救現場，在周圍協助觀測的技師兩度鳴放汽笛喇叭，呼叫建築內的搜救人員暫時撤出，以顧及搜救人員安全。花蓮縣消防局長林文瑞說，雲翠大樓傾斜近45度，樓板、天花板跟家具擠在一起，使搜救難度倍增。

在雲翠大樓協助搜救的中裕營造技師邱裕文告訴中央社記者，為確保傾斜的大樓不致倒塌，現場以10幾支大型鋼構梁柱支撐，且隨著大樓傾斜度增加，也增設支撐柱數量。

邱裕文表示，支撐柱一支的支撐力大概是300噸左右，現在支撐力已差不多到臨界值，只能暫時固定住，現場相當危險。

邱裕文說，雲翠大樓傾斜後的投影線，已經遮到旁邊的房子，未來待搜救告一段落要拆除時，不管怎麼拆，都會影響到底下。

他指出，由於大樓是傾斜的，不能直接把挖土機吊上頂樓挖掘，拆除時要先把傾斜側卸重，如拆除窗戶、鐵欄杆、冷氣設備等，才能維持平衡，然後再慢慢拆除主體結構，因此未來拆除時，才是真正的技術考驗，預期將要花很長的時間才能拆完。（編輯：管中維）1070210

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