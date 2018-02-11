雲門翠堤救援受阻 內外同步挖掘繞路

花蓮地震造成雲門翠堤大樓坍塌，因仍有2人失聯救援仍進行中，11日凌晨因挖掘遭遇梁柱，結構技師評估破壞恐影響主結構，決定繞路並找尋第二入口，希望能加快救援進度。 中央社記者蘇木春花蓮攝 107年2月11日

（中央社記者蘇木春花蓮11日電）花蓮地震造成雲門翠堤大樓坍塌，因仍有2人失聯救援仍進行中，今天凌晨因挖掘遭遇梁柱，結構技師評估破壞恐影響主結構，決定繞路並找尋第二入口，希望能加快救援進度。



花蓮6日深夜發生規模6.0地震，花蓮市震度7級，雲翠大樓內5名失聯的一家三代5人的中國籍旅客，受困在「漂亮生活旅店」二樓201室，搜救人員自4樓向下鑿穿樓板，擴大搜尋面積，10日下午陸續發現其中3人遺體，但仍有最後2人失聯。



但因大樓傾斜，失聯的2人疑似被擠在角落，特搜隊人員持續擴大挖掘面積，但11日凌晨遭遇阻礙，特搜隊人員發現有梁柱擋住開挖路線，經結構技師評估破壞恐影響主結構。



特搜隊員凌晨1時多決定內部繞路挖掘，並從外部開挖第二入口，內外同步進行挖掘，希望能加快救援進度。1070211



