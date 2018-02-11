搶達比修 美媒：小熊同意6年37億合約

美國職棒大聯盟日本選手達比修有動向備受關注。（中央社檔案照片）
（中央社芝加哥10日綜合外電報導）美國媒體今天報導，美國職棒大聯盟MLB芝加哥小熊同意自由球員達比修有一紙6年價值至少1億2600萬美元（約新台幣37億2544萬元）合約條件。
「芝加哥論壇報」（The Chicago Tribune）引述未具名消息來源說，31歲右投達比修有一通過體檢，小熊就能公開宣布消息。
法新社報導，達比修有上一季在德州遊騎兵和洛杉磯道奇先發31場比賽，防禦率3.86。
他效力道奇時遭遇如夢魘般的世界大賽，先發兩場，包括決勝第7戰，主投3又1/3局，遭休士頓太空人狠敲9安打丟9分保送2人，因此兩次先發都在第2局便被換下。
但他2017年球季主投186又2/3局送209三振，大聯盟5年多主投832又1/3局有1021次三振，讓他成為炙手可熱的自由球員。
達比修有因手肘韌帶重建手術（Tommy John）2015年球季一整年都沒有出賽。
MLB網路（MLB Network）報導說，道奇也向達比修有提6年合約，明尼蘇達雙城和密爾瓦基釀酒人則對他提出5年合約。（譯者：蔡佳敏/核稿：鄭詩韻）1070211
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