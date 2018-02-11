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油價創今年新低 汽柴油12日起降6角

發稿時間：2018/02/11 12:02

最新更新：2018/02/11 12:36

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中油宣布，從12日凌晨零時起，汽、柴油每公升零售價各調降新台幣0.6元。（中央社檔案照片）中油宣布，從12日凌晨零時起，汽、柴油每公升零售價各調降新台幣0.6元。（中央社檔案照片）

（中央社記者陳政偉台北11日電）美國原油產量創新高，國際原油價格續跌，中油宣布，從12日凌晨零時起，汽、柴油每公升零售價各調降新台幣0.6元，95無鉛來到每公升27.9元，98無鉛也跌至30元以下，為今年的新低點。

中油公司據浮動油價機制計算後，調降國內汽柴油每公升新台幣0.6元；調整後的參考零售價格，92無鉛汽油每公升新台幣26.4元、95無鉛汽油每公升27.9元、98無鉛汽油每公升29.9元、超級柴油每公升24.3元。

據彭博資訊，紐約市場西德州中級原油的3月期貨價格創4週低點，倫敦市場北海布倫特原油的4月期貨價格，也是去年12月底迄今的最低點。國際原油價格創下兩個月來最大跌幅，美國原油產量創新高，引發市場對供應過剩的憂慮。

中油日前宣布，農曆春節期間從12日凌晨零時起至25日深夜12時止，汽、柴油價格上漲不予調整，由中油自行吸收；但如果國際原油價格下跌，則依浮動油價機制調降。（編輯：林沂鋒）1070211

慢點加油過好年 汽柴油12日調降0.6元

（中央社記者陳政偉台北11日電）年關將至，中油宣布，美國原油產量續增，導致油價重挫，從12日凌晨零時起調降國內各式汽、柴油價格每公升各0.6元，降幅達3.26%。

中油表示，本週原油市場受美國股市動盪及美國原油產量續增、美國商用原油庫存連2週增加等因素影響，導致油價重挫。

中油指出，本週調價指標7D3B週均價為每桶63.98美元，較前週67.05美元下跌3.07美元，新台幣兌美元匯率貶值0.156元，國內油價依公式計算降幅為3.26%，汽、柴油每公升應分別調降0.6元。（編輯：林沂鋒）1070211

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