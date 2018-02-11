賴清德：中央關心花蓮地震 不會比台南地震少

行政院長賴清德11日前往花蓮雲門翠堤大樓慰勞警義消執勤同仁。 中央社記者張皓安攝 107年2月11日

（中央社記者顧荃、劉冠廷台北11日電）花蓮縣長傅崐萁質疑過去台南地震時中央援助新台幣200億元，花蓮地震卻只有3億元。行政院長賴清德今天表示，「不會獨厚台南」或對花蓮比較不關心，請傅崐萁穩定下來。



花蓮6日深夜發生規模6.0地震，花蓮市震度7級，造成統帥飯店及雲門翠堤大樓等建物傾斜或坍塌，道路出現裂縫或隆起等多處災情。



傅崐萁上午召開記者會時說，前行政院長張善政在台南大地震時，撥付200億元救災及重建，加上民間的善款有43億元；而花蓮這次民間的善款有5億9500萬元，政府初步撥付花蓮縣政府3億元，後續還要等待行政院相關的命令。



賴清德上午前往花蓮視察停水搶修狀況、慰問雲門翠堤大樓搜救人員受訪時表示，地方首長面對這麼大的地震難免心急，希望社會能多給傅崐萁與花蓮縣政府加油打氣，也請傅崐萁能穩定下來，他已指派花蓮的女兒、國發會主委兼政委陳美伶，擔任花蓮災後重建召集人。





賴清德表示，花蓮地震不是台灣第一次地震，除了兩年前的台南地震外，更久之前還有九二一地震，國家有一套制度因應重大事故，都是同一套標準，「不會獨厚台南，或對花蓮就比較不關心」。隨著科技進步與經驗的累積，花蓮一定會比台南得到更多社會關心與政府支持，花蓮這次得到中央政府的關心，只會更多、不會更少。



賴清德說，至於台南地震當時，張善政到台南視察土壤液化問題時，匡列200億元的安家固園計畫，但後來並沒有執行；台南地震中除了倒塌的維冠大樓，土壤液化也造成1000多棟房屋倒塌或傾斜，台南只拿到9000多萬元；其中有6000多萬元用於鑽探，3000多萬元是測繪土壤液化潛勢圖，後續重建都是用善款，並沒有所謂中央給台南200億元的事情。（編輯：蘇志宗）1070211





影片來源：中央社

行政院長賴清德（前）11日前往花蓮雲門翠堤大樓慰勞警義消執勤同仁，賴清德向執勤人員揮手致意。中央社記者張皓安攝 107年2月11日

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