花蓮雲門翠堤大樓將開拆 4手續保護陸客遺體

花蓮地震搜救告終，雲門翠堤大樓內仍有一名陸客遺體被大梁壓住而未能移出、一名陸客失聯，基於安全考量並徵得家屬同意，11日中午起，改以機具開挖，搜救人員先以毛毯及木板覆蓋遺體防止受到破壞。（花蓮縣政府提供）中央社 107年2月11日

（中央社記者顧荃、劉冠廷11日電）花蓮地震超過100個小時，花蓮縣長傅崐萁今天宣布雲門翠堤大樓停止搜救，花蓮縣消防局長林文瑞說，將會用棉被、木板、噴紅漆跟拉封鎖線4道手續，保護2名陸客遺體。



花蓮6日深夜發生規模6.0地震，花蓮市震度7級，造成統帥飯店及雲門翠堤大樓等建物傾斜或坍塌，雲翠大樓有兩名陸客仍未移出，傅崐萁上午宣布，剩餘2名罹難者遭大梁壓住，經家屬同意，將啟用重機具開挖，希望能在大年初一前清除完畢。



林文瑞受訪時表示，拆除過程會對兩名陸客遺體好好保護，第一層露出部分，先用棉被包住，第二層再用木板蓋住，在木板跟周遭噴上紅漆，並在發現遺體附近拉上封鎖線，作為辨識。



林文瑞說，挖到遺體附近時，會停止大型機具挖掘，再透過小型機具手工處理，讓遺體不要受到破壞，維持遺體完整，讓亡者有尊嚴地離開。



前來雲翠大樓協助搜救的台灣省土木技師公會常務理事莊均緯告訴中央社記者，雲門翠堤拆除前，會先在周遭用消波塊圍起附近住家，作為保護；另從雲翠大樓傾斜面旁邊用消波塊、土石等堆出一條便道，並調來一台可達到26公尺高的長手臂機械，開便道從上往下挖。



莊均緯說，長手臂一邊挖掘，一邊會有碎屑跟土石往下掉落，也會作為大樓傾斜的支撐物使用，等到底下支撐土石較為穩固安全時，就可以出動多台挖土機，加快拆除速度。



他表示，如果一切順利，開闢便道的準備時間約需一天，長手臂正式開挖後，可能也需要1至2週才能完成拆除，拆除初期會比較危險一點，整個過程都需要注意安全，土木技師公會仍會派人在旁協助。（編輯：施燕飛/陳清芳）1070211





花蓮雲門翠堤大樓內仍有一名陸客遺體被大梁壓住而未能移出、一名陸客失聯，徵得家屬同意後，11日中午起改以機具開挖，搜救人員先以毛毯及木板覆蓋遺體防止受到破壞。圖為大樓平面圖。（花蓮縣政府提供）中央社 107年2月11日

花蓮雲門翠堤大樓11日下午多台大型機具進駐，準備拆除前置作業，工程人員吊掛防汛塊，墊高作業平台。中央社記者張皓安攝 107年2月11日

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