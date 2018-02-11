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NBA勇士勝馬刺 教頭達成史上最快250勝

發稿時間：2018/02/11 16:20

最新更新：2018/02/11 17:15

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美國職籃NBA金州勇士教頭柯爾任教練領軍過302場比賽，只輸過52次，成為聯盟史上最快拿下250勝場的教練。（圖取自金州勇士隊官方推特twitter.com/warriors）美國職籃NBA金州勇士教頭柯爾任教練領軍過302場比賽，只輸過52次，成為聯盟史上最快拿下250勝場的教練。（圖取自金州勇士隊官方推特twitter.com/warriors）

（中央社奧克蘭10日綜合外電報導）美國職籃NBA金州勇士今天在主場甲骨文體育館（Oracle Arena）擊敗聖安東尼奧馬刺，勇士教頭柯爾（Steve Kerr）因此躍升聯盟史上最快拿下250勝場的教練。

路透社報導，柯爾任球員時效力馬刺，為前東家拿過兩次總冠軍。他任教練領軍過302場比賽，只輸過52次，今天打破教練傑克森（Phil Jackson）346場250勝的紀錄，成為最快達標教練。

勇士得分後衛湯普森（Klay Thompson）貢獻25分全場最高，其中第3節拿10分，助勇士穩住陣腳。他今天三分球手感發燙，6投5中。

「咖哩小子」柯瑞（Stephen Curry）轟17分，葛林（Draymond Green）也有17分，外帶8籃板、11助攻，助勇士本季對上馬刺2連勝。

馬刺多名大將負傷沒上，中鋒阿德雷奇（LaMarcus Aldridge）和小前鋒安德森（Kyle Anderson）各砍20分。（譯者：梁元齡/核稿：陳政一）1070211

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