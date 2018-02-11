全球股市熊出沒 股民不可不知10件事

全球股市本週驚心動魄，美股4天內2度狂瀉逾千點，歐亞股市也遭殃，多年牛市一時之間熊影幢幢。圖為紐約證券交易所。（中央社檔案照片）
（中央社紐約10日綜合外電報導）全球股市本週驚心動魄，美股4天內2度狂瀉逾千點，歐亞股市也遭殃，多年牛市一時之間熊影幢幢。安聯集團（Allianz SE）首席經濟顧問伊爾艾朗以10大重點分析這次股災。
「華爾街日報」（WSJ）報導，根據美銀美林公司（America Merrill Lynch）分析EPFR數據，本週截至7日止，投資人總計從股票基金淨贖回306億美元（約新台幣9048億元），為溯及2004年有數據以來最大單週淨流出金額。
針對這次股市大跌，伊爾艾朗（Mohamed A. El-Erian）在彭博專欄撰文分析原因及影響。
1.出於技術面，非基本面的錯
這波正在進行中的市場修正，不是反映經濟或企業基本面惡化，而是出於技術面因素，其中包括「做空波動率」（short volitality）部位平倉、相對新的產品測試，以及投資人在大跌時反射性「逢低買進」的模式改變。
2.內在不安
這波大跌令人惴惴不安，原因之一是這次很難揪出過去熟悉的凶手，到底是經濟、地緣政治，還是企業因素。這讓市場投資人和交易員緊張不安，疑神疑鬼，而對接下來的走勢沒信心。
3.多元投資沒有緩解風險
傳統上被視為「安全資產」的政府公債沒有提供任何實質上的風險緩解，增添投資人不安心理。事實上，部分安全資產在這次市場大跌中非但沒上揚，甚至和「風險資產」一樣同遭拋售。
4.不尋常的一路向上
股市在這波大跌之前，處於波動極低的反常情況，似乎只有一路向上。在最近的震盪走勢前，美股已經超過400天沒有出現5%的跌幅。2017年，道瓊指數更是70多次寫下新高紀錄。
5.「做空波動率」平倉交易
這次大跌的主要技術面因素，是投資人將「做空波動率」部位平倉。部分交易是直接透過相對新的金融商品進行，像是提供投資人反手做空的芝加哥選擇權交易所（CBOE）波動率指數（VIX）；有些是透過衍生性商品建立部位；有些則反映投資人為了追求報酬率，背離投資習性的程度。
某些情況也受到槓桿部位推波助瀾，一旦波動率飆升引發保證金追繳，投資人被迫殺出更廣泛的部位。
6.全球性現象，非美國特有
雖然部分人士試圖歸咎於美國特有的因素，像是政府預算需求增加、最新薪資數據，但鮮有市場指標支持這項看法（尤其在提到先進經濟體的利率差異時）。的確，全球各地利率訊號主要指向全球經濟成長和通貨膨脹上揚。
7.投資人反射性「逢低承接」出現改變
這些發展造成投資人不論市場大跌原因為何，反射性進場低接的興致大減，並不令人意外。坐擁現金的投資人，冷靜旁觀技術面因素發揮。在市場被迫降低投資槓桿加上其他賣壓作用下，投資老手發現很難知道底部在哪。
8.不太可能蔓延至經濟
技術面引發的市場大跌不必然會擴散到經濟和企業基本面。尤其這次大跌是發生在經濟成長、企業財務強勁，以及有利經濟成長措施的情況下。
9.不太可能阻止貨幣刺激措施審慎退場
美國聯邦準備理事會（Fed）官員本週評論及英格蘭銀行釋出的訊號顯示，英美央行不認為這次的市場震盪會影響他們貨幣政策逐步正常化的計畫。
10.市場腳步更穩固
雖然短期痛苦難免，但這次修正對更穩健的股市提供長期支撐，提醒投資人尊重市場、股票定價、波動和流動性的重要性。
隨著實質和未來經濟成長好轉，由資金流動性帶動的股價將轉變為由較佳的經濟和企業條件帶動，這波大跌會是其中一段過渡期。如此一來，資產價格和基本面差距縮小，對未來金融穩定的憂慮也會降低。（譯者：劉淑琴/核稿：林憬屏）1070211
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