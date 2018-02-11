花蓮雲門翠堤12日開拆 重機具進駐

花蓮縣長傅崐萁11日宣布雲門翠堤大樓停止搜救，重機具下午陸續進駐，拆除團隊先在大樓周邊放置消波塊，堆置土堆設置便道，預計最快12日拆除。中央社記者蘇木春攝 107年2月11日

（中央社記者蘇木春花蓮11日電）花蓮縣長傅崐萁今天宣布，雲門翠堤大樓停止搜救，拆除團隊下午進駐，先在大樓周邊放置消波塊，堆置土堆設置便道，預計最快明天拆除，過程中將做好保護措施，維持遺體完整。



花蓮6日深夜發生規模6.0地震，花蓮市震度7級，造成統帥飯店及雲門翠堤大樓等建物傾斜或坍塌，雲翠大樓有兩名陸客仍未移出，傅崐萁說，剩餘兩名罹難者遭大梁壓住，經家屬同意，將啟用重機具開挖，希望能16日前清除完畢。



11日下午起，重機具已陸續進駐雲門翠堤大樓周邊，拆除團隊先運來消波塊，排列在大樓周邊，一輛輛砂石車載送砂石到場，準備堆成土石堆便道，讓機具得以從建築頂端開始拆除。



花蓮縣消防局長林文瑞受訪說，預計1至2週內可拆除到一樓，過程中，會對兩名陸客遺體好好保護，並在發現遺體附近拉上封鎖線，停止大型機具挖掘，再透過小型機具處理，讓遺體不要受到破壞，維持遺體完整。（編輯：梁君棣）1070211





花蓮地震搜救告終，雲門翠堤大樓內仍有一名陸客遺體被大梁壓住而未能移出、一名陸客失聯，基於安全考量並徵得家屬同意，11日中午起，改以機具開挖，搜救人員先以毛毯及木板覆蓋遺體防止受到破壞。（花蓮縣政府提供）中央社 107年2月11日

花蓮雲門翠堤大樓內仍有一名陸客遺體被大梁壓住而未能移出、一名陸客失聯，徵得家屬同意後，11日中午起改以機具開挖，搜救人員先以毛毯及木板覆蓋遺體防止受到破壞。圖為大樓平面圖。（花蓮縣政府提供）中央社 107年2月11日

花蓮雲門翠堤大樓11日準備拆除前置作業，工程人員吊掛水泥防汛塊，墊高作業平台。中央社記者張皓安攝 107年2月11日

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