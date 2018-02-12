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雲門翠堤沒腹地施工難 花蓮縣府擬下午開拆

發稿時間：2018/02/12 10:14

最新更新：2018/02/12 10:59

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花蓮雲門翠堤大樓12日進行拆除準備工作，花蓮縣政府指出，雲翠大樓傾斜幅度大，加上離附近民宅很近、道路狹小，缺乏腹地，讓拆除難度大增。 中央社記者張皓安攝 107年2月12日花蓮雲門翠堤大樓12日進行拆除準備工作，花蓮縣政府指出，雲翠大樓傾斜幅度大，加上離附近民宅很近、道路狹小，缺乏腹地，讓拆除難度大增。 中央社記者張皓安攝 107年2月12日

（中央社記者顧荃台北12日電）因花蓮地震傾斜的雲門翠堤大樓正在進行拆除準備工作，花蓮縣政府今天指出，因雲翠大樓傾斜幅度大，加上離附近民宅很近、道路狹小，缺乏腹地，讓拆除難度大增，預定下午正式開拆。

花蓮6日深夜發生規模6.0地震，花蓮市震度7級，造成統帥飯店及雲門翠堤大樓等建物傾斜或坍塌，雲翠大樓有兩名陸客仍未移出，花蓮縣長傅崐萁昨說，剩餘兩名罹難者遭大梁壓住，經家屬同意，將啟用重機具開挖，希望能16日前清除完畢。

雲翠大樓的搜救工作告一段落，進入拆除準備階段，一早附近已解除交通管制，一輛又一輛的大卡車多次進出雲翠大樓前，倒下一車又一車的土堆，要疊出方便拆除機具工作的土堤便道，一方面也預防雲翠倒塌；並在一旁的民宅前堆起消波塊，預防拆除工作損及鄰宅。

花蓮縣政府建設處代理處長鄧子榆告訴中央社記者，雲翠因為傾斜幅度大，得先填出高達8公尺以上的的小土丘，讓機具站上去才能開拆；因為土丘的範圍比原本預估的大，現在還是不斷在填土，希望下午約1時或2時許能正式開拆。

鄧子榆表示，等到土丘疊到一定高度，就會派出施工範圍可達26公尺的「長手臂」大型機具進駐，縣府已找來當初拆除台南維冠大樓的團隊施作，相信該團隊相關經驗能讓拆除工作更順利。

鄧子榆指出，雲翠的拆除難度比其他大樓都難，因為周遭施工空間不夠充足，不像統帥飯店，旁邊都是道路，封路拆除即可；雲翠旁邊不但有其他民宅，道路又很狹窄，周邊腹地不夠大，都造成施工難度增加。

協助縣府拆除作業的台灣省土木技師公會理事長張錦峯則指出，雲翠大樓拆除難度還有一點，就是大樓沒有天然瓦斯，都是用瓦斯桶，若是拆除過程中土石掉落引起火花將相當危險，公會將建議縣府先派人取出住宅中的瓦斯桶，以防萬一。（編輯：張銘坤）1070212

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