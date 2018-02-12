/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 俄羅斯香港巴士花蓮地震平昌冬奧
>rss

總統指示盤點建築安全情況 確保居住安全

發稿時間：2018/02/12 16:10

最新更新：2018/02/12 17:58

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
總統府發言人黃重諺表示，有鑑於地震頻繁，總統蔡英文（前中左）已經指示政府團隊，進行國內建築安全情況的盤點。圖為蔡英文8日下午赴花蓮雲門翠堤大樓視察救災狀況。（中央社檔案照片）總統府發言人黃重諺表示，有鑑於地震頻繁，總統蔡英文（前中左）已經指示政府團隊，進行國內建築安全情況的盤點。圖為蔡英文8日下午赴花蓮雲門翠堤大樓視察救災狀況。（中央社檔案照片）

（中央社記者范正祥台北12日電）總統府發言人黃重諺今天表示，有鑑於地震頻繁，總統蔡英文已經指示政府團隊，進行國內建築安全情況的盤點，並且研議老舊住宅更新政策的從速推動，確保國民居住安全。

黃重諺下午在總統府新聞中心向媒體說明花蓮地震後續訊息及總統相關指示。

黃重諺表示，為了讓受災的國民受到最好的照顧，蔡總統已經指示包括軍方和衛生福利部在內政府團隊，全力協助花蓮縣政府辦理好各項災後照顧和復原事務。

他說，有鑑於後續復原重建工作即將開始，總統特別請行政團隊務必針對受災區域的基礎設施整備情形做整體檢視，包括水、電、瓦斯、公路、鐵路等等，要在最短時間內確保相關供應和服務無虞並且安全，讓國民生活可以早日回復正常。

黃重諺強調，有鑑於地震頻繁，總統已經指示政府團隊進行國內建築安全情況的盤點，並且研議老舊住宅更新政策的從速推動，確保國民居住安全。如何讓國民對地震災防知識與資訊有充分的了解，也是當前政府要立刻著手的工作。

此外，黃重諺說，總統府秘書長吳釗燮今天中午代表總統前往花蓮參加震災罹難者聯合公祭，致上哀悼之意。1070212

zoom in 總統府發言人黃重諺（圖）12日表示，有鑑於地震頻繁，總統蔡英文已經指示政府團隊，盤點國內建築安全情況，並研議老舊住宅更新政策的從速推動，確保國民居住安全。中央社記者郭日曉攝　107年2月12日總統府發言人黃重諺（圖）12日表示，有鑑於地震頻繁，總統蔡英文已經指示政府團隊，盤點國內建築安全情況，並研議老舊住宅更新政策的從速推動，確保國民居住安全。中央社記者郭日曉攝　107年2月12日

延伸閱讀》賴清德：中央關心花蓮地震 不會比台南地震少

延伸閱讀》花蓮地震官方報告 初判米崙斷層被動錯動

延伸閱讀》民調：政府花蓮救災 82.9%民眾滿意

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
關鍵字： 蔡英文地震建築
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
花蓮地震災情

花蓮地震災情

花蓮強震 國軍馳援救災

花蓮強震 國軍馳援救災

一週重要新聞影像回顧（0204-0210）

一週重要新聞影像回顧（0204-0210）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
花蓮地震災情
花蓮地震災情
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP