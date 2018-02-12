總統指示盤點建築安全情況 確保居住安全

總統府發言人黃重諺表示，有鑑於地震頻繁，總統蔡英文（前中左）已經指示政府團隊，進行國內建築安全情況的盤點。圖為蔡英文8日下午赴花蓮雲門翠堤大樓視察救災狀況。（中央社檔案照片）

（中央社記者范正祥台北12日電）總統府發言人黃重諺今天表示，有鑑於地震頻繁，總統蔡英文已經指示政府團隊，進行國內建築安全情況的盤點，並且研議老舊住宅更新政策的從速推動，確保國民居住安全。



黃重諺下午在總統府新聞中心向媒體說明花蓮地震後續訊息及總統相關指示。



黃重諺表示，為了讓受災的國民受到最好的照顧，蔡總統已經指示包括軍方和衛生福利部在內政府團隊，全力協助花蓮縣政府辦理好各項災後照顧和復原事務。



他說，有鑑於後續復原重建工作即將開始，總統特別請行政團隊務必針對受災區域的基礎設施整備情形做整體檢視，包括水、電、瓦斯、公路、鐵路等等，要在最短時間內確保相關供應和服務無虞並且安全，讓國民生活可以早日回復正常。



黃重諺強調，有鑑於地震頻繁，總統已經指示政府團隊進行國內建築安全情況的盤點，並且研議老舊住宅更新政策的從速推動，確保國民居住安全。如何讓國民對地震災防知識與資訊有充分的了解，也是當前政府要立刻著手的工作。



此外，黃重諺說，總統府秘書長吳釗燮今天中午代表總統前往花蓮參加震災罹難者聯合公祭，致上哀悼之意。1070212





總統府發言人黃重諺（圖）12日表示，有鑑於地震頻繁，總統蔡英文已經指示政府團隊，盤點國內建築安全情況，並研議老舊住宅更新政策的從速推動，確保國民居住安全。中央社記者郭日曉攝 107年2月12日

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