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駐處被迫改名 外交部力洽巴布亞紐幾內亞爭權益

發稿時間：2018/02/13 14:06

最新更新：2018/02/13 14:49

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外交部發言人李憲章13日在外交部例行新聞說明會表示，巴紐政府屈於中國大陸壓力，強迫中華民國在巴紐的駐處更名，外交部已表達嚴正抗議，也持續爭取權益。中央社記者侯姿瑩攝　107年2月13日外交部發言人李憲章13日在外交部例行新聞說明會表示，巴紐政府屈於中國大陸壓力，強迫中華民國在巴紐的駐處更名，外交部已表達嚴正抗議，也持續爭取權益。中央社記者侯姿瑩攝　107年2月13日

（中央社記者侯姿瑩台北13日電）巴布亞紐幾內亞政府屈於中國大陸壓力，強迫中華民國在巴紐的駐處更名並摘除駐處館牌及領事車牌。外交部今天表示，已向巴紐政府表達嚴正抗議，駐處也持續力洽巴紐政府爭取權益。

外交部發言人李憲章今天在外交部例行新聞說明會表示，對巴紐政府屈於中國大陸壓力，強迫駐處更名並摘除駐處館牌及領事車牌事，深感不滿與遺憾。外交部已向巴紐外交部以及巴紐駐台代表處表達抗議，並由駐處力洽巴紐政府，爭取確保駐處權益跟待遇。

媒體詢問否有其他駐處面臨相同問題？李憲章表示，目前「沒有其他問題」。

李憲章重申，對於中國大陸在台灣尚處於花蓮震災傷痛中，高調宣布在外交場域對台灣的打壓，對台灣人民情感造成傷害，「甚至引起反感，我們對此深感遺憾」。

駐巴布亞紐幾內亞代表處全稱為「中華民國（台灣）駐巴布亞紐幾內亞商務代表團（Trade Mission of the Republic of China（Taiwan）in Papua New Guinea）」。

中國大陸外交部微信公眾號「外交部發言人辦公室」日前發布訊息指出，巴紐政府勒令商務代表團更名為「台北駐巴布亞新幾內亞經濟文化辦公室」，摘除含有原名稱的名牌和指示牌，沒收使用的外交、領事車牌。

此外，李憲章表示，中華民國與巴布亞紐幾內亞政府西元1989年簽署設處備忘錄後，1990年在巴紐首都莫士比港以正式國名設立商務代表團，多年來雙方在農技、醫療及人才培訓等保持密切交流與合作。

在中共打壓下，駐厄瓜多、駐杜拜、駐巴林、駐奈及利亞等代表處也從去年起陸續被迫改名。這些國家與台灣無邦交，原本代表處的名稱有中華民國或台灣，都已改成台北。

其中，奈及利亞政府也要求駐處搬離奈國首都阿布加（Abuja），駐奈及利亞代表處已在1月5日完成搬遷作業，搬到商業大城拉哥斯（Lagos）。為求平等，外交部也已正式發文給奈及利亞駐華商務辦事處，要求他們遷離首都台北市。

李憲章說，奈國駐台辦事處仍在尋找搬遷地點，外交部會持續向奈方表達立場，希望他們儘速搬離台北市。

奈國駐台辦事處告訴中央社記者，目前已著手在新北市尋找搬遷地點。（編輯：林沂鋒）1070213

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