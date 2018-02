駐處被迫改名 外交部力洽巴布亞紐幾內亞爭權益

外交部發言人李憲章13日在外交部例行新聞說明會表示,巴紐政府屈於中國大陸壓力,強迫中華民國在巴紐的駐處更名,外交部已表達嚴正抗議,也持續爭取權益。中央社記者侯姿瑩攝 107年2月13日

(中央社記者侯姿瑩台北13日電)巴布亞紐幾內亞政府屈於中國大陸壓力,強迫中華民國在巴紐的駐處更名並摘除駐處館牌及領事車牌。外交部今天表示,已向巴紐政府表達嚴正抗議,駐處也持續力洽巴紐政府爭取權益。



外交部發言人李憲章今天在外交部例行新聞說明會表示,對巴紐政府屈於中國大陸壓力,強迫駐處更名並摘除駐處館牌及領事車牌事,深感不滿與遺憾。外交部已向巴紐外交部以及巴紐駐台代表處表達抗議,並由駐處力洽巴紐政府,爭取確保駐處權益跟待遇。



媒體詢問否有其他駐處面臨相同問題?李憲章表示,目前「沒有其他問題」。



李憲章重申,對於中國大陸在台灣尚處於花蓮震災傷痛中,高調宣布在外交場域對台灣的打壓,對台灣人民情感造成傷害,「甚至引起反感,我們對此深感遺憾」。



駐巴布亞紐幾內亞代表處全稱為「中華民國(台灣)駐巴布亞紐幾內亞商務代表團(Trade Mission of the Republic of China(Taiwan)in Papua New Guinea)」。



中國大陸外交部微信公眾號「外交部發言人辦公室」日前發布訊息指出,巴紐政府勒令商務代表團更名為「台北駐巴布亞新幾內亞經濟文化辦公室」,摘除含有原名稱的名牌和指示牌,沒收使用的外交、領事車牌。



此外,李憲章表示,中華民國與巴布亞紐幾內亞政府西元1989年簽署設處備忘錄後,1990年在巴紐首都莫士比港以正式國名設立商務代表團,多年來雙方在農技、醫療及人才培訓等保持密切交流與合作。



在中共打壓下,駐厄瓜多、駐杜拜、駐巴林、駐奈及利亞等代表處也從去年起陸續被迫改名。這些國家與台灣無邦交,原本代表處的名稱有中華民國或台灣,都已改成台北。



其中,奈及利亞政府也要求駐處搬離奈國首都阿布加(Abuja),駐奈及利亞代表處已在1月5日完成搬遷作業,搬到商業大城拉哥斯(Lagos)。為求平等,外交部也已正式發文給奈及利亞駐華商務辦事處,要求他們遷離首都台北市。



李憲章說,奈國駐台辦事處仍在尋找搬遷地點,外交部會持續向奈方表達立場,希望他們儘速搬離台北市。



奈國駐台辦事處告訴中央社記者,目前已著手在新北市尋找搬遷地點。(編輯:林沂鋒)1070213