一掃無緣素溪冬奧陰霾 長洲未來熬4年平昌放光芒

(中央社平昌13日綜合外電報導)花式滑冰選手長洲未來在平昌冬季奧運大放異彩,成為美國史上首位在奧運成功演出三周半跳的女將,一掃4年前與素溪冬奧擦肩而過的陰霾,連「金法尤物」瑞絲薇絲朋都成為粉絲。



日裔美籍花滑女將長洲未來(Mirai Nagasu)是第一位在奧運完成三周半跳的美國女子選手,也是奧運史上第3位,前兩位分別是日本選手伊藤綠(Midori Ito)和淺田真央(Mao Asada)。



美國「娛樂週刊」(EW)網站報導,長洲未來2014年無緣征戰素溪冬奧後,決定將難度很高的三周半跳加入整套表演之中。她告訴美國國家廣播公司(NBC):「如果沒有那段時間(素溪冬奧後)沉澱下來並且下定決心,我想我也不會苦練三周半跳。」



美國有線電視新聞網(CNN)網站報導,長洲未來今年是生涯第2度征戰冬奧,上次2010年在溫哥華冬奧拿下女子個人花式滑冰第4名,原想2014年再戰冬奧,但因為一項爭議性決策無緣出征。



長洲未來2014年在美國錦標賽拿下第3名,照理來說可以入選國家代表隊征戰素溪冬奧,但美國花式滑冰協會(U.S. Figure Skating)評選委員會卻說,長洲未來全年整體表現並未達標,進而選擇在美國錦標賽拿下第4名的華格納(Ashley Wagner)代表美國參賽,引發爭議。



美國花滑隊友黎朋(Adam Rippon)在NBC訪問中回想當年情景,說他和好友長洲未來當時都沒入選國家隊,心情沮喪,兩人結伴爬上屋頂怒吃In-N-Out漢堡,互相安慰。



這次長洲未來成功挑戰高難度動作,場邊最激動的莫過於黎朋。黎朋告訴NBC:「奧運真的非常神奇…我們抱在一起,我說『未來,我們終於到這裡了,我們辦到了』。」



24歲來自加州的長洲未來去年9月就曾在比賽中完成三周半跳,是自1991年的譚雅哈丁(Tonya Harding)和2005年的麥斯納(Kimmie Meissner)以來,第3位在比賽中完成三周半跳的美國女子選手,但她的兩位前輩都沒有在奧運成功過。



長洲未來11日在平昌冬奧的這一跳,不只寫下美國歷史紀錄,而且女子長曲項目以137.53分居次,助美國隊在團體賽中奪下銅牌。她賽後說:「我內心知道這一天會到來。」「這確實是創造歷史,或是歷史性一刻,看大家想怎麼形容都可以。」



許多人紛紛上網發文恭喜長洲未來,包括主演「金法尤物」(Legally Blonde)的美國女星瑞絲薇絲朋(Reese Witherspoon)。瑞絲薇絲朋在推特寫說:「長洲未來創下歷史!」還高呼對方「妳是我的英雄」。



花滑前輩克莉斯蒂.山口(Kristi Yamaguchi)和戴維斯(Meryl Davis)等人紛紛推文,表示很高興看到長洲未來有此佳績。2014年擠下長洲未來取得奧運參賽資格的華格納也推文,表示非常以長洲未來為榮。



不過,網友最熱議的不是長洲未來的三周半跳,而是她大腿內側的「刺青」。



網友@ngcskate58就說:「長洲未來剛完成三周半跳,超神的,可是她腿上黑黑的東西是什麼?膠帶?刺青?標識?」



根據「華盛頓郵報」(WP)報導,答案是,那是一張印有美國隊字樣的肌能系貼布。 (譯者:盧映孜/核稿:蔡佳敏)1070213





The moment when you become the third #figureskating woman to land a Triple Axel in Winter #Olympics history. 👏👏 @mirai_nagasu #USA #PyeongChang2018 pic.twitter.com/jMlzFMMiHE