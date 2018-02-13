一掃無緣素溪冬奧陰霾 長洲未來熬4年平昌放光芒

日裔美籍花式滑冰選手長洲未來（圖）11日成為奧運史上第3位完成3周半跳的女子選手。（圖取自奧林匹克推特twitter.com/Olympics）

（中央社平昌13日綜合外電報導）花式滑冰選手長洲未來在平昌冬季奧運大放異彩，成為美國史上首位在奧運成功演出三周半跳的女將，一掃4年前與素溪冬奧擦肩而過的陰霾，連「金法尤物」瑞絲薇絲朋都成為粉絲。



日裔美籍花滑女將長洲未來（Mirai Nagasu）是第一位在奧運完成三周半跳的美國女子選手，也是奧運史上第3位，前兩位分別是日本選手伊藤綠（Midori Ito）和淺田真央（Mao Asada）。



美國「娛樂週刊」（EW）網站報導，長洲未來2014年無緣征戰素溪冬奧後，決定將難度很高的三周半跳加入整套表演之中。她告訴美國國家廣播公司（NBC）：「如果沒有那段時間（素溪冬奧後）沉澱下來並且下定決心，我想我也不會苦練三周半跳。」



美國有線電視新聞網（CNN）網站報導，長洲未來今年是生涯第2度征戰冬奧，上次2010年在溫哥華冬奧拿下女子個人花式滑冰第4名，原想2014年再戰冬奧，但因為一項爭議性決策無緣出征。



長洲未來2014年在美國錦標賽拿下第3名，照理來說可以入選國家代表隊征戰素溪冬奧，但美國花式滑冰協會（U.S. Figure Skating）評選委員會卻說，長洲未來全年整體表現並未達標，進而選擇在美國錦標賽拿下第4名的華格納（Ashley Wagner）代表美國參賽，引發爭議。



美國花滑隊友黎朋（Adam Rippon）在NBC訪問中回想當年情景，說他和好友長洲未來當時都沒入選國家隊，心情沮喪，兩人結伴爬上屋頂怒吃In-N-Out漢堡，互相安慰。



這次長洲未來成功挑戰高難度動作，場邊最激動的莫過於黎朋。黎朋告訴NBC：「奧運真的非常神奇…我們抱在一起，我說『未來，我們終於到這裡了，我們辦到了』。」



24歲來自加州的長洲未來去年9月就曾在比賽中完成三周半跳，是自1991年的譚雅哈丁（Tonya Harding）和2005年的麥斯納（Kimmie Meissner）以來，第3位在比賽中完成三周半跳的美國女子選手，但她的兩位前輩都沒有在奧運成功過。



長洲未來11日在平昌冬奧的這一跳，不只寫下美國歷史紀錄，而且女子長曲項目以137.53分居次，助美國隊在團體賽中奪下銅牌。她賽後說：「我內心知道這一天會到來。」「這確實是創造歷史，或是歷史性一刻，看大家想怎麼形容都可以。」



許多人紛紛上網發文恭喜長洲未來，包括主演「金法尤物」（Legally Blonde）的美國女星瑞絲薇絲朋（Reese Witherspoon）。瑞絲薇絲朋在推特寫說：「長洲未來創下歷史！」還高呼對方「妳是我的英雄」。



花滑前輩克莉斯蒂．山口（Kristi Yamaguchi）和戴維斯（Meryl Davis）等人紛紛推文，表示很高興看到長洲未來有此佳績。2014年擠下長洲未來取得奧運參賽資格的華格納也推文，表示非常以長洲未來為榮。



不過，網友最熱議的不是長洲未來的三周半跳，而是她大腿內側的「刺青」。



網友@ngcskate58就說：「長洲未來剛完成三周半跳，超神的，可是她腿上黑黑的東西是什麼？膠帶？刺青？標識？」



根據「華盛頓郵報」（WP）報導，答案是，那是一張印有美國隊字樣的肌能系貼布。 （譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1070213





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