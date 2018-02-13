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107年GDP上修至2.42% 主計總處：經濟正踏穩腳步

發稿時間：2018/02/13 16:41

最新更新：2018/02/13 19:15

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主計總處修正預測107年經濟成長為2.42%，較106年11月預測數2.29%上修0.13個百分點，每人GDP2萬4337美元，消費者物價指數上漲0.62%。（中央社檔案照片）主計總處修正預測107年經濟成長為2.42%，較106年11月預測數2.29%上修0.13個百分點，每人GDP2萬4337美元，消費者物價指數上漲0.62%。（中央社檔案照片）

（中央社記者陳政偉台北13日電）主計總處發布最新國民所得統計，上修107年全年經濟成長率預測2.42%，主計長朱澤民表示，內需增溫將是今年經濟成長推升主力，目前經濟正踏穩腳步，對今年成長樂觀期待。

行政院主計總處今天召開國民所得統計評審會，公布106年第4季初步統計經濟成長率為3.28%，與1月概估數持平；較106年11月預測數2.3%增加0.98個百分點。

隨著106年第4季初步統計出爐，主計總處也修正預測107年經濟成長為2.42%，較106年11月預測數2.29%上修0.13個百分點，每人GDP（國內生產毛額）2萬4337美元，消費者物價指數（CPI）上漲0.62%。

針對今年經濟走向，主計總處主計長朱澤民表示，目前經濟情勢「踏穩腳步」，根據季節調整後對上季增率折成年率的（saar）來看，對107年預測為逐季成長，因此對今年樂觀期待。他認為，目前景氣狀況除追求經濟成長，也看好就業與薪資成長。

朱澤民分析，在高速運算、車用電子商機發酵下，出口動能可望延續，但因去年基數已高，預估今年出口年增4.54%，內需方面將是推升經濟成長的主力，民間消費在就業市場改善、軍公教加薪帶動下，企業調薪轉趨積極，可望推升消費動能，民間消費預估將成長2.45%，民間投資也因政府積極排除投資障礙等，將成長3.62%。

朱澤民認為，依照過往民間每年平均調薪幅度為1.64%，已經計入經濟成長預測的模型，且民間消費佔整體GDP比重的52%，看好內需增溫，今年民間消費金額應該還是會往上走。

主計總處綜合統計處處長葉滿足表示，目前國內薪資穩健成長，依106年10到11月平均總薪資較105年同期增加3.11%，顯示民間調薪積極的現象。

葉滿足解釋，106年第1季民間消費實質成長率為1.81%，第2季2.05%，第3季2.62%，第4季2.89%，因失業率也在下降，就業市場改善，預測107年民間消費實質成長2.45%。（編輯：林孟汝）1070213

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